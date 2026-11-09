El papa León XIV lanzó un enérgico freno a las ambiciones de autoridad absoluta al sentenciar que "el hombre no es Dios", al tiempo que exigió la defensa irrestricta de la vida "desde la concepción" y blindó a las religiones como puntos de encuentro esenciales contra la violencia.

En el tramo final de su segunda jornada en la Argentina, el Sumo Pontífice encabezó un histórico acto interreligioso en el Palacio San Martín donde sus palabras resonaron con fuerza en la propia interna del Gobierno libertario en torno al rol y el avance de los diferentes credos en la región.

Límites al poder y el rechazo a los "ídolos" modernos

Acompañado por el canciller Pablo Quirno y referentes de una multiplicidad de cultos, el Santo Padre pronunció un breve pero punzante discurso en el que llamó a edificar sociedades sanas sin hambre ni pobreza. En su alocución, arremetió de forma directa contra la soberbia humana y los conflictos bélicos contemporáneos.

“Las religiones nos liberan de los ídolos. Del ídolo del dominio, porque no somos el Dios de los demás; del ídolo de la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos; del ídolo de la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia”, subrayó con firmeza la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

El mensaje de León XIV caló hondo en el auditorio debido al debate de fondo que atraviesa a la administración de Javier Milei, donde sectores alineados con el asesor Santiago Caputo mantienen recelos sobre ciertos cultos, mientras otros funcionarios piden separar el extremismo de las prácticas religiosas tradicionales.

El Papa reivindicó la identidad argentina como un "crisol de razas y culturas" surgido desde los pueblos originarios y la inmigración, donde la fe siempre operó como un motor de compromisos compartidos y nunca como una herramienta de división social.

Las definiciones más destacadas del Sumo Pontífice

Durante el encuentro interreligioso, que incluyó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia mundial y la interpretación del tango Adiós Nonino, el Papa dejó las siguientes respuestas institucionales:

Defensa de la vida: Reiterando la postura expresada previamente en el Palacio Libertad, instó a proteger el don de la vida “desde la concepción hasta su final natural”, marcando un claro rechazo indirecto al aborto legal.

Cuidado de la Tierra: “Cuando el hombre habla a Dios sabe que él mismo no es Dios. No hemos hecho nosotros la tierra. Pues bien, ¡no destruyamos con nuestras manos el ‘jardín’ que el Creador nos ha confiado!”.

Dignidad y esperanza: Definió a los credos como “guardianes de la dignidad humana" y remarcó que las plegarias por la justicia y la salud no deben ser "palabras vacías para llenar con intereses particulares".

Legado eclesial: Citó a Juan Pablo II y propuso continuar la herencia del Papa Francisco para consolidar de forma urgente el “sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz”.



