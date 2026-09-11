La próxima visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un significado especial vinculado con Francisco. El cardenal George Jacob Koovakad, actual prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, aseguró que el Pontífice eligió viajar al país como parte de una continuidad con su antecesor y con la intención de completar algunos de los destinos que Francisco deseó visitar, pero no pudo concretar.

“León XIV eligió viajar a la Argentina por Francisco”, afirmó Koovakad, quien mantuvo una estrecha relación con el Papa argentino y estuvo a cargo de la organización de sus viajes apostólicos entre 2021 y 2025.

Cardenal George Koovakad.

El cardenal explicó que Francisco siempre tuvo presente la posibilidad de regresar a su país natal. Sin embargo, diferentes circunstancias, entre ellas el deterioro de su salud durante los últimos años de su pontificado, impidieron que ese viaje finalmente se realizara.

Según recordó Koovakad, Francisco “siempre albergaba en su corazón el deseo de poder visitar la Argentina, su querida tierra”. Pese a que nunca logró concretar la visita, sostuvo que mantuvo su cercanía con el país a través de cartas, enviados y diferentes gestos.

León XIV busca continuar el camino de Francisco

Al ser consultado sobre el significado de que Argentina forme parte de los primeros viajes de León XIV por América Latina, Koovakad explicó que existe una intención de continuar algunos de los proyectos que quedaron pendientes.

“El Papa busca completar lo que no ha podido hacer Francisco”, señaló. Además de Argentina, mencionó otros países que estuvieron dentro de los planes del anterior Pontífice, pero que finalmente quedaron fuera de su agenda.

Koovakad consideró que existe una continuidad entre ambos pontificados, especialmente en la forma de pensar los viajes apostólicos y en la búsqueda de acercarse a distintos sectores de la sociedad.

En ese sentido, destacó que León XIV mantiene una línea pastoral vinculada con el encuentro con los pobres, los enfermos y las personas excluidas. A su vez, señaló que, por ser más joven, podría desarrollar agendas más intensas durante sus recorridos internacionales.

Cómo se eligen los destinos de un Papa

El cardenal explicó que los viajes pontificios suelen comenzar a partir de invitaciones de gobiernos, jefes de Estado y conferencias episcopales de cada país. Sin embargo, aclaró que la decisión final también está atravesada por un proceso de discernimiento espiritual.

Koovakad recordó que Francisco analizaba cuidadosamente cada destino y que sus decisiones eran acompañadas por la oración. Para el cardenal, León XIV mantiene ese mismo criterio al momento de definir sus viajes.

Mientras tanto, en Argentina continúa la expectativa por la agenda definitiva que tendrá el Pontífice durante su estadía. Su visita está prevista para noviembre y se ultiman detalles sobre las actividades, los encuentros y los operativos que se desplegarán durante su paso por el país.