A menos de dos semanas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, una funcionaria del Vaticano advirtió sobre los intentos de ubicar al Pontífice en un lugar de liderazgo político opositor. Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, sostuvo que el mensaje de la Iglesia debe centrarse en la reconciliación y el diálogo, sin quedar identificado con un sector partidario.

“El Papa no es un líder político, aunque quieran ponerlo en ese lugar”, afirmó Cuda en una entrevista publicada por La Nación y reproducida este martes por distintos medios. La funcionaria argentina, que trabajó junto al entonces cardenal Robert Prevost antes de su elección como León XIV, consideró que existe una tendencia a interpretar la figura papal desde la disputa política.

“Se intenta colocar al Papa en el lugar de quien representa a la oposición. Pero esa no es la figura de un pontífice”, remarcó. También aclaró que esa situación no se limita a la Argentina, sino que se observa en otros países.

El mensaje de reconciliación que llevará León XIV

Cuda señaló que uno de los ejes centrales de la visita será promover la conciliación en una sociedad atravesada por diferencias y tensiones. “El mensaje de León XIV, como habría sido el de Francisco, es el mensaje de un pontífice. Siempre es un mensaje de conciliación y reconciliación”, expresó.

En ese sentido, indicó que la recepción de ese mensaje también dependerá de la comunidad católica argentina. La funcionaria planteó la necesidad de escuchar al Papa y acompañar la construcción de un discurso que favorezca el diálogo y la solidaridad, sin que eso implique renunciar a las propias convicciones políticas.

La advertencia se conoció luego de que el Vaticano ratificara la visita del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

La agenda social antes de la llegada del Pontífice

En la antesala del viaje, una delegación vaticana participa de un encuentro regional de movimientos populares en La Matanza, organizado junto con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Las jornadas reúnen a representantes de organizaciones sociales y de la Iglesia para debatir sobre pobreza, endeudamiento familiar, narcotráfico, exclusión y los cambios que la inteligencia artificial puede generar en el mundo laboral.

El objetivo es elaborar un documento con diagnósticos y propuestas que será entregado a León XIV durante su estadía en la Argentina. Entre los representantes de la Santa Sede se encuentran sor Alessandra Smerilli, prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y el sacerdote Mattia Ferrari, coordinador general del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

El encuentro tendrá una peregrinación y una misa de cierre este miércoles 28 de octubre en el predio Las 3T, en el barrio Puerta de Hierro. La actividad busca acercar al Papa las preocupaciones de los sectores populares de la región antes de su llegada al país.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

La visita del Papa está prevista del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por América del Sur que se extenderá del 6 al 17 de ese mes e incluirá Uruguay y Perú. La agenda argentina se desarrollará en un contexto de expectativa por el mensaje que el Pontífice transmitirá a la sociedad y por los encuentros institucionales y pastorales previstos.

Mientras se ultiman los preparativos, Cuda insistió en que la figura de León XIV no debe ser utilizada como representación de un espacio político. Su planteo apunta a que la visita sea recibida desde la dimensión religiosa y pastoral, con la reconciliación y el diálogo como ejes centrales.