Los preparativos para la llegada del papa León XIV a la Argentina entran en una etapa clave. Una delegación oficial de la Santa Sede arribará este domingo a Buenos Aires para avanzar en la organización de la visita que el Sumo Pontífice realizará al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La comitiva vaticana recorrerá durante los próximos días los posibles escenarios donde se desarrollarán las actividades y trabajará junto a autoridades argentinas sobre cuestiones vinculadas con la logística, los traslados y el operativo de seguridad.

Se trata de la segunda misión de avanzada enviada por el Vaticano. Una primera delegación había llegado al país a fines de junio para realizar recorridas preliminares por diferentes lugares que podrían integrar la agenda papal.

El Gobierno nacional ya comenzó a coordinar el operativo. Durante esta semana se realizó una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a funcionarios nacionales y representantes de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante ese encuentro se analizaron aspectos relacionados con logística, presupuesto, comunicación y organización de los eventos, para los cuales se espera una asistencia masiva de fieles.

Los lugares que visitará León XIV

La Santa Sede confirmó que León XIV permanecerá en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Entre los escenarios que forman parte de la agenda preliminar aparecen el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Nuestra Señora de Luján; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba.

Durante su estadía, el Papa se alojará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires. Además, se prevé que la delegación papal llegue acompañada por más de 80 periodistas de distintos países.

La visita a la Argentina formará parte de un viaje apostólico más amplio que León XIV realizará por Sudamérica. El recorrido comenzará en Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego llegará al país y, posteriormente, continuará hacia Perú, donde permanecerá hasta el 17.

Aunque las ciudades y fechas ya fueron confirmadas por el Vaticano, el programa detallado de las actividades todavía no fue anunciado. La llegada de la nueva avanzada será clave para terminar de definir los escenarios, recorridos y medidas de seguridad antes de la visita.