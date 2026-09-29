La visita del papa León XIV a Córdoba ya tiene uno de sus momentos centrales confirmados. El pontífice celebrará una misa multitudinaria el próximo 10 de noviembre a las 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se espera la presencia de entre 500.000 y 750.000 personas.

La organización prevé una vigilia desde el día anterior. Las puertas del predio abrirán el lunes 9 de noviembre a las 18 y los fieles podrán permanecer allí durante toda la noche a la espera de la celebración.

Según informaron las autoridades religiosas locales, estará permitido ingresar con bolsas de dormir, botellas de agua, reposeras, mate, alimentos y banderas. La logística busca facilitar la permanencia de miles de personas que llegarán con varias horas de anticipación.

Cómo será la llegada de León XIV a Córdoba

El Papa arribará a Córdoba durante la mañana del 10 de noviembre y será trasladado desde el aeropuerto hasta FAdeA, donde encabezará la misa central. De acuerdo con el cronograma difundido hasta el momento, su llegada está prevista alrededor de las 9.

Tras la ceremonia, también se prevé que el pontífice recorra distintos sectores de la ciudad. Las autoridades adelantaron que el papamóvil circulará por parte del centro cordobés, aunque el itinerario definitivo será comunicado más cerca de la fecha.

El operativo de seguridad será uno de los más importantes organizados en la provincia. El esquema contempla tres anillos de protección: uno bajo responsabilidad de la seguridad vaticana, otro a cargo de fuerzas nacionales y un tercero con participación de miles de efectivos provinciales.

La elección de FAdeA tiene además un fuerte valor simbólico. En ese mismo predio celebró una misa Juan Pablo II durante su visita a Córdoba en 1987, por lo que la presencia de León XIV volverá a colocar ese lugar en el centro de una visita papal casi cuatro décadas después.