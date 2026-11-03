León XIV en Córdoba: lo que hay que saber para verlo sin contratiempos

La visita del papa León XIV a Córdoba promete reunir a una multitud de fieles de todo el país. Para quienes viajen desde San Juan, organizar el recorrido con anticipación será fundamental: habrá cortes de tránsito, estacionamientos alejados del predio y horarios estrictos de ingreso.

La misa central será el martes 10 de noviembre, a las 10, en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de FAdeA, ubicado en la zona de avenida Fuerza Aérea y Circunvalación. Se estima una concurrencia de 800.000 personas.

Vigilia y horarios de ingreso

El operativo comenzará el lunes 9, a las 12, con la apertura de los estacionamientos oficiales. A las 18 se habilitará el ingreso al predio y a las 19 comenzará la Vigilia Joven, con música, oración y presentaciones artísticas.

Los peregrinos podrán permanecer durante toda la noche. Sin embargo, el martes a las 6 se cerrarán las puertas, por lo que quienes pretendan asistir directamente a la misa deberán llegar antes de ese horario.

El Papa arribará al aeropuerto de Córdoba a las 9 y presidirá la celebración a las 10. Está previsto que antes recorra el predio en papamóvil.

El espacio estará dividido en cuadrantes y contará con más de 50 pantallas gigantes. Habrá dos ingresos peatonales principales: el norte, por avenida Fuerza Aérea y Circunvalación, y el sur, por La Donosa y Circunvalación.

Estacionamientos y transporte gratuito

Se habilitarán ocho sectores de estacionamiento: Autocity, Polideportivo Villa Unión, Variante Pueyrredón y barrio Aeronáutico, barrio Sachi, calle Impira, barrio Smata, estadio Mario Alberto Kempes y autopista Córdoba-Carlos Paz.

Funcionarán por orden de llegada y cerrarán al completar su capacidad. Los micros y minibuses tendrán sectores reservados sobre Circunvalación.

Atención: desde algunos estacionamientos habrá que caminar entre cuatro y seis kilómetros para llegar al predio.

Los sanjuaninos deberán verificar qué ingreso les corresponde según la ruta utilizada. Quienes lleguen desde San Luis por Ruta 148 tendrán indicado el acceso hacia el estacionamiento 3, mientras que por Ruta 8 se utilizarán los sectores 4, 5 y 6.

También habrá colectivos gratuitos desde el lunes a las 17 hasta el martes a las 5:30. Partirán desde Rodríguez del Busto y Manuel Cardeñosa, en el norte, y desde Nores Martínez y Concepción Arenales, en el sur. Desde las paradas finales quedarán caminatas aproximadas de 40 y 15 minutos, respectivamente.

Qué llevar y qué está prohibido

Se permitirá ingresar con DNI, agua, alimentos, mochilas de hasta 15 litros, mate, termo, medicamentos, protector solar, gorra, abrigo, bolsas de dormir, reposeras, sillas plegables y paraguas plegables.

No estarán permitidos carpas, bebidas alcohólicas, envases de vidrio, aerosoles, drones, pirotecnia, velas, objetos cortantes, mascotas, bicicletas ni monopatines.

Habrá asistencia sanitaria y espacios de descanso. Como podría haber dificultades con la señal telefónica, se recomienda establecer previamente un punto de encuentro.

La participación es gratuita. Aunque la inscripción se presenta como recomendada para las misas, la organización cordobesa solicita registrarse previamente, por lo que conviene completar el trámite antes de viajar.

Otros lugares donde se podrá ver al Papa

Quienes no ingresen a FAdeA tendrán otras oportunidades de ver al pontífice.

Alrededor de las 11:45 del martes, está previsto que se traslade hasta avenida Colón al 1300 y desde allí recorra en papamóvil las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen.

También se espera un saludo desde el balcón del Arzobispado, en la zona de Hipólito Yrigoyen y Montevideo.

Finalmente, a las 15:15, participará de un encuentro religioso en la Catedral de Córdoba. Aunque la ceremonia será de acceso restringido, los fieles podrán acompañarlo desde Plaza San Martín.

Las autoridades recomiendan elegir un solo punto para verlo, ya que los cortes y la concentración de personas dificultarán trasladarse entre los distintos lugares.

Antes de salir desde San Juan, será fundamental consultar los mapas actualizados, los accesos y las disposiciones de seguridad en elpapaencordoba.com.ar. Una buena planificación permitirá concentrarse en lo más importante: vivir un encuentro histórico con León XIV.

Guía