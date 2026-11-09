León XIV en Don Orione, una visita marcada por el encuentro con los más vulnerables

El Santo Padre llegó a la localidad bonaerense este lunes 9 de noviembre, en el marco de su visita apostólica a la Argentina. La actividad en el Cottolengo fue uno de los primeros compromisos de su agenda y tuvo un carácter diferente al de las celebraciones multitudinarias: el eje estuvo puesto en los residentes, sus familias y quienes trabajan cotidianamente en la institución.

Una llegada que cambió el clima de Claypole

El recorrido comenzó desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires. León XIV se trasladó hacia Claypole y, en el tramo final de la avenida Lacaze, abordó el papamóvil para acercarse a los fieles que se habían congregado a los costados del camino.

La expectativa había comenzado mucho antes de su llegada. Familias, representantes de parroquias, comunidades religiosas y organizaciones vinculadas con la discapacidad ocuparon los espacios habilitados para recibirlo. Banderas argentinas, símbolos religiosos y muestras de afecto acompañaron el paso del Pontífice por el sur del conurbano bonaerense.

El ingreso al Pequeño Cottolengo Don Orione marcó el paso de una recepción multitudinaria a un encuentro de carácter más íntimo. Allí lo esperaban los residentes, trabajadores y autoridades de la institución.

El encuentro con los residentes y las historias del Cottolengo

Uno de los momentos centrales de la visita estuvo dedicado a las personas con discapacidad que viven en el establecimiento. León XIV tenía previsto recorrer los distintos espacios del complejo, donde residen alrededor de 400 personas que reciben atención integral, acompañamiento y asistencia cotidiana.

El encuentro contemplaba también un momento especial en la capilla del Corazón Inmaculado de Don Orione, donde se encuentra una reliquia del fundador de la congregación. Allí, dos residentes, Marta y Norma, fueron elegidas para compartir sus testimonios con el Papa.

Los residentes también prepararon obsequios para el Pontífice. Entre ellos, un solideo confeccionado por sus propias manos y una composición artística realizada con materiales reciclados, con un corazón en el centro. La obra recupera una de las ideas presentes en el mensaje de León XIV: la necesidad de reconocer la dignidad de quienes quedan relegados o descartados por la sociedad.

La actividad incluyó la participación del músico Abel Pintos, quien fue convocado para interpretar canciones durante el encuentro. Posteriormente, el programa contemplaba una visita reservada a una de las residencias donde viven jóvenes con discapacidad severa, para que el Papa pudiera acercarse también a quienes tienen mayores dificultades de movilidad y participación en las actividades colectivas.

La recepción de Axel Kicillof

La visita también tuvo una dimensión institucional con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien recibió al Papa junto con autoridades provinciales y representantes de la institución.

El mandatario había expresado públicamente su bienvenida a León XIV y destacó el significado de su llegada para los bonaerenses. En su mensaje, sostuvo que la provincia recibía al Pontífice con cariño, respeto y esperanza, y manifestó su adhesión a sus planteos contra la indiferencia, el individualismo y la crueldad.

La presencia de Kicillof en el Cottolengo tuvo como antecedente las reuniones mantenidas con representantes de la Iglesia para coordinar los aspectos institucionales y logísticos de la visita. El Gobierno bonaerense también intervino en la organización del operativo de seguridad y en la preparación del recorrido por el conurbano.

El encuentro se produjo en un escenario particularmente significativo: una institución que desde hace 90 años sostiene una tarea de asistencia integral y que atiende a personas con discapacidad, muchas de ellas sin acompañamiento familiar permanente.

Una visita con un fuerte mensaje social

El paso de León XIV por el Cottolengo Don Orione adquirió una relevancia que excedió el protocolo de una visita institucional. La elección de este establecimiento puso en primer plano a las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades y el trabajo de quienes las acompañan.

El complejo funciona como una pequeña comunidad, con hogares, espacios educativos, áreas de rehabilitación, talleres y servicios de atención. Su historia está vinculada con la obra de San Luis Orione y con una concepción de la caridad cristiana que coloca en el centro a quienes atraviesan situaciones de mayor fragilidad.

La visita también se desarrolló en un contexto de preocupación por la situación económica de las instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad y las dificultades para sostener sus prestaciones. En ese marco, la llegada del Papa representó una oportunidad para dar visibilidad a una realidad que atraviesa a miles de familias y organizaciones.

Desde Claypole, León XIV continuaría su agenda en la Argentina con la misa prevista para las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.