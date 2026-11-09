“El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”, afirmó el papa León XIV durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo, realizado este lunes 9 de noviembre en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. Ante empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes sociales, el Pontífice reclamó que el empleo y la dignidad humana ocupen un lugar central en las decisiones económicas y políticas.

La declaración formó parte de un discurso en el que el Papa abordó las responsabilidades del Estado, el sector empresarial y las organizaciones sindicales frente a las transformaciones del mercado laboral. También advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización desregulada.

“Es insustituible el compromiso de las autoridades públicas en la promoción de políticas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades”, sostuvo.

En esa línea, León XIV remarcó que el desempleo no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, expresó.

El Pontífice insistió en que la actividad económica debe tener como finalidad el bienestar humano. “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica y social y, por tanto, la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, afirmó.

Una advertencia a empresarios y sindicatos

Durante su intervención, León XIV reconoció el esfuerzo de quienes invierten capital y generan puestos de trabajo, pero advirtió que la búsqueda de rentabilidad no puede convertirse en el único objetivo empresarial.

“Los empresarios, creadores de puestos de trabajo con su capital, arriesgan tantas veces el propio patrimonio, porque es imposible crear riqueza en un país sin implicarse personalmente, sin asumir la incertidumbre que produce el futuro”, señaló.

Sin embargo, planteó: “Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene una estructura de pecado que genera exclusión”.

También destacó la función de las organizaciones sindicales en la defensa de los derechos laborales. “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza del trabajo”, manifestó.

El Papa sostuvo que el sindicalismo debe extender su representación hacia quienes permanecen fuera del empleo formal, especialmente trabajadores precarizados, informales y sectores excluidos.

La inteligencia artificial y el futuro del empleo

Otro de los ejes centrales del discurso fue el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mercado laboral. León XIV advirtió que los avances técnicos deben estar acompañados por criterios éticos para evitar que terminen perjudicando a los trabajadores.

“Los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada pueden poner en riesgo tantos puestos de trabajo y convertirse en una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral. La técnica debe estar siempre supeditada a la ética”, sostuvo.

“El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador. Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”, agregó.

Un llamado a construir una Argentina unida

Hacia el cierre de su intervención, León XIV pidió superar las divisiones y fortalecer la solidaridad como herramienta para construir una sociedad más justa. En ese marco, habló de la necesidad de alcanzar una Argentina unida, fundada en la justicia y el diálogo.

También reconoció el esfuerzo cotidiano de los argentinos, desde quienes trabajan en el campo hasta quienes realizan tareas domésticas o colaboran en comedores comunitarios. Destacó especialmente a quienes ofrecen gratuitamente su tiempo para alimentar a los chicos en los barrios.

“No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios. La grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento”, concluyó.