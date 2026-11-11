León XIV encabeza en Luján su última misa en Argentina

El Sumo Pontífice encabeza la última celebración religiosa de su visita a la Argentina frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia se realiza en la Plaza Belgrano, con la presencia de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país para participar del encuentro.

La celebración marca el cierre de la visita apostólica de León XIV al país, que comenzó el domingo 8 de noviembre y tuvo actividades en Buenos Aires y Córdoba antes de llegar a Luján.

La Plaza Belgrano y las inmediaciones del santuario se convirtieron en el punto de encuentro de miles de peregrinos. Muchos de ellos habían llegado durante la jornada del martes y permanecieron durante la noche para conseguir un lugar y participar de la misa. La vigilia incluyó música, momentos de oración y expresiones de expectativa por la presencia del Pontífice.

Antes de la celebración, León XIV tenía previsto realizar un recorrido en el papamóvil para saludar a los fieles congregados en las calles de la ciudad. La misa se desarrolla frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la Plaza Belgrano.

La ceremonia representa el último gran encuentro del Papa con los argentinos antes de continuar su viaje apostólico por Sudamérica. Una vez finalizadas las actividades en Luján, el Pontífice se trasladará al aeropuerto de Ezeiza, donde está prevista una ceremonia de despedida junto a las autoridades nacionales. Luego partirá rumbo a Lima, Perú, alrededor de las 14.