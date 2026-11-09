León XIV escuchó a trabajadores y emprendedores en la UCA

El papa León XIV escuchó los testimonios de docentes, emprendedores, trabajadores y representantes sindicales durante el encuentro con el mundo laboral realizado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Las intervenciones pusieron en primer plano distintas experiencias vinculadas con la dignidad del trabajo, la inclusión, la economía con rostro humano y la organización comunitaria.

Entre quienes hablaron ante el Pontífice estuvieron Magalí Jojot, docente de Paraná; Soledad Cuéllar, referente de la comunidad Ava Guaraní de Salta; Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata; Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda, y Juan Martín Allende, emprendedor y consultor de la Ciudad de Buenos Aires.

Una economía con rostro humano

La docente Magalí Jojot relató la experiencia de un vecino de un barrio vulnerable de Paraná que, por tener un empleo informal, sentía temor de realizar trámites bancarios para la fundación educativa en la que colaboraba. Según contó, después de acompañarlo en ese proceso, el hombre pasó del miedo a sentirse aceptado y hoy es quien mejor maneja los aspectos legales y contables de la institución.

A partir de esa historia, Jojot sostuvo que “los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad”, porque no muestran el miedo, el sufrimiento ni el potencial de las personas. También pidió una palabra al Papa para que el sistema económico funcione como herramienta de reconocimiento social y promoción integral.

El trabajo comunitario y la dignidad

Soledad Cuéllar compartió su experiencia de más de diez años de trabajo con la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, Salta. Contó que su historia personal estuvo atravesada por situaciones de violencia y discriminación, y describió su tarea en el Hogar de Cristo Santa Clara, donde acompañan a mujeres con problemas de consumo.

También habló de Ñande, un emprendimiento colectivo creado por mujeres de la comunidad. Para Cuéllar, el trabajo significa mucho más que generar ingresos: representa descubrir las propias capacidades y reconocer que cada persona tiene algo para aportar.

Por su parte, Verónica San Martín, presidenta y vocera de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, relató cómo comenzó a cartonear después de perder su empleo y atravesar una situación de violencia que la llevó a dejar su casa con sus hijos. Actualmente, la cooperativa reúne a más de 200 personas y acompaña a trabajadores en recuperación de adicciones y a personas que salen de la cárcel.

“Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común”, afirmó San Martín. Además, pidió una palabra que ilumine el camino de quienes salen a trabajar y se organizan para sostener a otros y conquistar derechos.

El reclamo sindical y la mirada empresarial

La delegada sindical Sabrina Sapone puso el foco en la defensa del trabajo y la dignidad de las familias, y cuestionó el avance de la inteligencia artificial sin protección de la dignidad humana. “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, expresó ante León XIV.

El emprendedor y consultor Juan Martín Allende, en tanto, relató cómo la muerte de su hija menor, Serena, marcó su camino de fe. También habló de sus proyectos vinculados al cambio climático y de las dificultades que enfrentan los empresarios que buscan trabajar con principios éticos.

Allende cuestionó a quienes especulan y deshumanizan a sus trabajadores, y pidió al Pontífice una palabra para quienes buscan sostener “este camino del bien”. Su testimonio también incluyó una reflexión sobre la necesidad de confirmar la fe y mantenerla en los momentos más difíciles.