León XIV habló de la crisis social argentina y pidió que la economía esté al servicio de las personas

El papa León XIV pronunció un mensaje centrado en la unidad nacional, el diálogo democrático y la responsabilidad de construir un futuro con oportunidades para todos durante su primer discurso oficial en la Argentina. Ante el presidente Javier Milei, autoridades nacionales, representantes del cuerpo diplomático y dirigentes políticos, el Pontífice planteó una serie de reflexiones sobre la realidad social, económica e institucional del país y convocó a preservar el bien común por encima de las diferencias.

En el comienzo de su intervención, agradeció la recepción del Gobierno y expresó su alegría por encontrarse en territorio argentino. Explicó que llegó como sucesor del apóstol Pedro y pastor de la Iglesia, con el propósito de encontrarse con la comunidad católica y dirigirse también al conjunto de la sociedad y a quienes tienen responsabilidades públicas.

La visita, además, tuvo un significado especial por la historia del papa Francisco. León XIV recordó que durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo los recuerdos, los lugares y la fe de su tierra. En ese sentido, señaló que visitar el país donde Jorge Bergoglio creció representa recorrer, de alguna manera, el camino inverso al que realizó su antecesor.

El Papa también hizo referencia a la identidad argentina como resultado del encuentro de distintas generaciones y procedencias. Mencionó a quienes nacieron en el país, a los inmigrantes que encontraron un hogar y a los pueblos originarios, cuya presencia antecede al nacimiento de la nación.

«Ninguna generación comienza la patria desde cero, la recibe», sostuvo. A partir de esa idea, planteó que cada generación tiene la responsabilidad de reconocer los aportes del pasado, afrontar sus consecuencias injustas y ampliar el patrimonio material y espiritual que será legado a quienes vengan después.

Democracia, diálogo y responsabilidad política

Uno de los principales ejes del discurso estuvo relacionado con la convivencia democrática. León XIV consideró que las diferencias de pensamiento no deben convertirse en obstáculos para la construcción colectiva y destacó la importancia de preservar las instituciones, la participación ciudadana y la libertad de expresión.

En ese marco, sostuvo que la democracia no se limita a elegir representantes mediante el voto, sino que también se fortalece en las prácticas cotidianas de la vida pública. Entre ellas, mencionó la capacidad de escuchar, el cuidado de las palabras, la búsqueda de acuerdos y el reconocimiento de quienes piensan diferente como compatriotas con un destino compartido.

El Pontífice también se dirigió especialmente a quienes ejercen responsabilidades de Gobierno. Afirmó que la autoridad encuentra su sentido más alto cuando se ejerce como servicio y cuando las decisiones se orientan al bienestar de toda la comunidad.

«Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad», expresó.

La reflexión incluyó una referencia directa a las condiciones de vida de la población. León XIV destacó el papel de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y sostuvo que en el hogar se aprenden valores como el cuidado de los más vulnerables, el perdón y la solidaridad.

También puso el foco en el trabajo como una condición esencial para la dignidad de las personas. Reconoció el esfuerzo de quienes trabajan en el campo, las ciudades, las escuelas, los hospitales y los talleres, así como de quienes emprenden y sostienen sus hogares.

En ese sentido, pidió favorecer las oportunidades laborales, estimular la iniciativa privada y procurar que el crecimiento económico alcance también a los sectores que atraviesan mayores dificultades.

«La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía», afirmó.

Entre las situaciones que consideró prioritarias mencionó la incertidumbre de las familias, las dificultades de quienes buscan empleo, la situación de los adultos mayores y la de aquellos trabajadores que, pese a tener una ocupación, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

El futuro de los jóvenes, la educación y el cuidado de la vida

Otro de los puntos destacados fue la situación de los jóvenes y la necesidad de generar condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos de vida en el país.

León XIV planteó que una nación debe preguntarse qué está fallando cuando sus nuevas generaciones se ven obligadas a emigrar para concretar sus aspiraciones. Como respuesta, señaló la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación.

Además, pidió confiar en las capacidades de los jóvenes, reconocer su iniciativa y abrir espacios para que puedan participar en las decisiones y asumir responsabilidades.

El Papa también incorporó una reflexión sobre las generaciones futuras y la responsabilidad de proteger la vida. Sostuvo que ese compromiso comienza desde sus primeros momentos y se extiende hasta su término natural.

A la vez, remarcó que la dignidad humana debe ser respetada en todas las circunstancias, especialmente frente a la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. En esos casos, consideró fundamental garantizar el acompañamiento, aliviar el sufrimiento y reconocer el valor de cada persona.

La protección del ambiente también formó parte de su mensaje. León XIV destacó la riqueza natural argentina, con sus campos, reservas de agua, fuentes de energía, minerales y diversidad de ecosistemas. Sin embargo, advirtió que el aprovechamiento de esos recursos debe estar vinculado al bienestar de las comunidades y al cuidado de las condiciones que permiten la vida y el trabajo en los territorios.

En otro tramo, se refirió a los avances tecnológicos y particularmente a la inteligencia artificial. Consideró que herramientas aplicadas a la medicina, la educación, la producción y la investigación pueden transformar profundamente la vida humana, aunque advirtió que su desarrollo requiere una conciencia ética capaz de evaluar sus consecuencias.

Corrupción, crimen organizado y cooperación regional

En materia internacional, León XIV llamó a fortalecer la cooperación entre los países sudamericanos y destacó los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a las naciones de la región.

Sostuvo que existen desafíos que exceden las fronteras nacionales y que requieren respuestas coordinadas. Entre ellos, mencionó el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción.

Sobre este último punto, advirtió que las prácticas corruptas deterioran la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común. También señaló que la integridad de quienes gobiernan resulta indispensable para sostener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El Pontífice defendió, además, la resolución pacífica de los conflictos mediante el diálogo, el respeto al derecho y la búsqueda de acuerdos. En ese contexto, consideró que Argentina tiene una responsabilidad en la preservación de esa tradición de entendimiento en América del Sur.

El mensaje de León XIV a la Iglesia argentina

En el tramo final, el Papa se refirió al papel de la Iglesia en la historia del país y del continente. Recordó su presencia en la educación, la atención de los enfermos, el acompañamiento a los sectores vulnerables y la promoción de la paz y la reconciliación.

También destacó el trabajo cotidiano de parroquias, escuelas, universidades y organizaciones sociales que ponen la fe al servicio de los demás.

Según expresó, existen valores fundamentales para la convivencia que ninguna política pública puede producir por sí sola, como la confianza, el perdón, la disposición a servir y la conciencia de que la vida tiene un sentido que trasciende el éxito individual.

Para cerrar su discurso, León XIV retomó la idea de la patria como una herencia que cada generación recibe y debe transmitir. Incluso citó una frase del tango popularizada por Carlos Gardel: «Es un soplo la vida», aunque remarcó que perdura el bien que cada generación logra cuidar y transmitir.

Finalmente, dirigió su pensamiento a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y recordó las palabras que el papa Francisco había pronunciado para el pueblo argentino: «Que el Señor los haga crecer como pueblo».

El Pontífice concluyó con una bendición para el país y sus habitantes: «Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús. Que Dios bendiga a Argentina y a todos sus habitantes».