El papa León XIV se prepara para realizar su viaje más extenso desde que asumió el pontificado. Entre el 6 y el 17 de noviembre recorrerá más de 31.000 kilómetros durante una gira por Uruguay, Argentina y Perú que combinará traslados en avión, helicóptero y vehículos terrestres.

La gira tendrá una duración de 12 días y marcará la primera visita del pontífice a Latinoamérica desde que asumió. Argentina ocupará la segunda etapa del recorrido: León XIV llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Más de 31.000 kilómetros por tres países

La primera parada será Uruguay, donde León XIV permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre. El itinerario incluye Montevideo, Paysandú y Florida, además de encuentros con autoridades, fieles y diferentes sectores de la sociedad.

Luego llegará a Argentina. Su agenda contempla reuniones institucionales y celebraciones religiosas, además de encuentros con trabajadores, jóvenes y representantes de diferentes comunidades.

El domingo 8 será recibido en Buenos Aires y mantendrá un encuentro protocolar con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Al día siguiente visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde permanecerá cerca de ocho horas. Allí encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y posteriormente mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia.

Luján será la última parada en Argentina

El miércoles 11 de noviembre, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján. A las 10 está prevista una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Tras la celebración, el pontífice se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde tendrá lugar la despedida oficial. A las 14 partirá hacia Lima para comenzar la última etapa de su gira.

Perú será el país en el que permanecerá más tiempo, entre el 11 y el 17 de noviembre. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El destino tiene un significado particular para León XIV, quien vivió durante casi dos décadas en Perú y estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo entre 2014 y 2023.

Con 12 días de viaje y más de 31.000 kilómetros recorridos, la gira por Uruguay, Argentina y Perú será la más extensa realizada por León XIV desde el inicio de su pontificado.