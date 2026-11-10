León XIV inicia su tercer día en Argentina con una misa en Córdoba y una vigilia en Palermo

El papa León XIV comenzó este martes 10 de noviembre una nueva jornada de su primera visita oficial a la Argentina. La agenda incluye una celebración religiosa en el predio de FAdeA, en Córdoba, y un encuentro con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La comitiva papal se trasladó durante las primeras horas de la mañana hacia Aeroparque para abordar el vuelo rumbo a la provincia mediterránea.

El tercer día de actividades del sumo pontífice estará marcado por dos encuentros de fuerte convocatoria popular, con la participación de fieles, comunidades religiosas y jóvenes. La primera actividad tendrá lugar en Córdoba, donde se espera una importante concentración de personas que comenzaron a llegar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) durante la noche del lunes para participar de la misa.

La jornada comenzó con el operativo de traslado de la comitiva papal hacia el Aeroparque Jorge Newbery. Según las primeras informaciones difundidas durante la mañana, el desplazamiento requirió cortes y restricciones al tránsito en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos la autopista Illia.

El arribo del Papa a Córdoba también contempla un operativo especial de seguridad y organización para garantizar los desplazamientos y el desarrollo de la celebración religiosa. La expectativa está puesta en la misa, que será uno de los momentos centrales de su visita a la provincia.

Una agenda que continuará en Buenos Aires

Después de las actividades en Córdoba, León XIV regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo.

El encuentro buscará reunir a jóvenes de distintas comunidades y movimientos religiosos en una jornada de oración y participación. Se trata de otra de las actividades centrales de la visita papal, que combina celebraciones multitudinarias con encuentros institucionales y pastorales.

La agenda del martes se desarrolla después de una segunda jornada en la que el pontífice visitó el Cottolengo de Don Orione, mantuvo actividades en distintos espacios religiosos y encabezó su primera misa en el país.

Con Córdoba como primera escala de este martes y Palermo como escenario del cierre de la jornada, León XIV continúa su visita a la Argentina con una agenda centrada en la fe, el encuentro con las comunidades y el diálogo con distintos sectores de la sociedad.