Ante un millón de jóvenes, el Papa León XIV encabezó una masiva vigilia en el Monumento a los Españoles y respondió a sus inquietudes y preguntas en el mega escenario instalado en los bosques de Palermo.

En una de las convocatorias más imponentes de su visita oficial a la Argentina, el Santo Padre congregó a una multitud y dio un rico intercambio de reflexiones y conceptos cargados de contenido y sentido en los valores cristianos ante los testimonios y cuestionamientos de los presentes.

El acto fue inaugurado por las palabras de bienvenida del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva quien advirtió sobre las marcas de dolores profundos, la pobreza y la cultura del descarte que afectan a las nuevas generaciones", el pontífice protagonizó un emotivo intercambio al responder de manera directa a los pedidos, inquietudes y testimonios compartidos desde el escenario bajo el cántico popular de "Ole ole ole, León León".

Durante el masivo encuentro, los jóvenes expresaron sus vivencias y la búsqueda de horizontes frente a las dificultades cotidianas. Al tomar la palabra y recoger sus preguntas, León XIV los instó a no perder la esperanza y, evocando las enseñanzas espirituales de san Ignacio de Loyola, los convocó a "poner todo el corazón" en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y cercana al Evangelio, consolidando un hito histórico de comunión y cercanía pastoral en su paso por el país.

Intercambio con las juventudes

Agustina, una de las jóvenes que contaron su historia sobre cómo llegaron a Dios, preguntó a León XIV: “Santo Padre, ¿Cómo afrontar la frustración y nuestros límites cuando salimos al encuentro de los más excluidos y no logramos acompañarlos como quisiéramos? ¿Cómo seguir caminando junto a ellos cuando sentimos que lo que hacemos no alcanza?”.

El pontífice tomó la palabra y respondió. Primero agradeció el recibimiento de los argentinos. “Una recibida que quizás solo Argentina puede dar”, afirmó. Luego, le contestó a Agustina: “Comprendo lo que sientes, sé que es duro, pero no pierdas la esperanza. San Ignacio de Loyola decía: ‘Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios’. Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan. Jesús nos hablaba de una semilla que crece mientras el sembrador duerme. No siempre veremos los frutos de lo que sembramos, pero podemos confiar en que Dios sigue cuidando de ellos. Así que conserva las palabras de Santa Nazaria: ‘Adelante, siempre adelante’. El Señor camina contigo”.

Franco, otro joven argentino que tomó la palabra en el escenario, preguntó al papa sobre cómo podía convivir la religión con su vida cotidiana. “Santo Padre, ¿Cómo puedo hacer para integrar ambas realidades? El amor que vivo en la parroquia, en el hogar, junto con las responsabilidades laborales y otras demandas del día a día”, consultó.

El papa León XIV respondió a Franco que la vida cotidiana no debe dividirse entre lo espiritual y lo ordinario. El Pontífice recordó los años que Jesús pasó en Nazaret, donde trabajó con sus manos y compartió la vida de una familia, como ejemplo de que también en las tareas diarias es posible el encuentro con Dios. “No tenemos que vivir dos vidas, una para Dios, otra para nuestras ocupaciones, como si hubiera contraste o conflicto entre ellos”, señaló.

“Cuando trabajas, estudias, comparten con tus amigos, hazlo con amor, ofrécelo al Señor. Así también tu trabajo se convierte en oración y en camino de laantidad”, agregó. Por último, invitó a Franco a llevar toda su vida al altar en cada eucaristía y a regresar luego a sus ocupaciones con alegría, con la certeza de que Jesús también está presente allí.

La bienvenida

"Al costado del camino no debe quedar nadie": el arzobispo Jorge García Cuerva abrió el acto con un fuerte mensaje sobre los jóvenes. El religioso abrió el acto con un discurso profundamente centrado en las realidades y esperanzas de las nuevas generaciones, describiendo el mosaico federal de los asistentes llegados desde los cerros del norte, las aguas del litoral, la pampa y la estepa patagónica.

Durante su intervención, García Cuerva advirtió que muchos de los jóvenes presentes llevan "marcas de dolores profundos" y enumeró problemáticas urgentes como la pobreza, la soledad, las adicciones y la falta de trabajo, flagelos a los que enmarcó dentro de la "cultura del descarte". No obstante, destacó que, en medio de esas dificultades, una enorme cantidad de jóvenes "le han dicho que sí a Jesús" y participan activamente en tareas solidarias asistiendo a personas en situación de calle y acompañando a quienes sufren. "Gracias por venir, santo padre. Y una vez más, bienvenido a la Argentina".