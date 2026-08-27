La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma. El Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre y tendrá como base la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, desde donde se trasladará hacia las diferentes ciudades incluidas en su recorrido.

Los nuevos detalles fueron confirmados por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, luego de reunirse con León XIV en el Vaticano. El esquema contempla que el lunes 9 de noviembre desarrolle actividades en Buenos Aires, el martes 10 viaje a Córdoba y el miércoles 11 visite Luján.

Si bien las ciudades ya están definidas, todavía resta cerrar buena parte de la agenda. Entre las actividades que se encuentran bajo análisis aparecen encuentros con religiosos, seminaristas, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad.

Una de las posibilidades es que León XIV visite la cárcel de Villa Devoto. También se estudia organizar un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental de River, aunque ninguna de estas dos actividades fue confirmada oficialmente.

Los actos que se preparan para recibir al Papa

El Gobierno nacional ya comenzó a coordinar con la Iglesia los aspectos relacionados con los traslados, la seguridad y la logística. La agenda tentativa contempla actos masivos en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján; y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba.

La organización entrará en una nueva etapa con la llegada de una comisión de la Santa Sede, prevista para el domingo 30 de agosto. La delegación recorrerá y evaluará los posibles escenarios antes de avanzar con la definición final del programa.

La visita tendrá además un fuerte carácter histórico: será la primera de León XIV a la Argentina como Papa. El país formará parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

El cronograma detallado todavía deberá ser aprobado y comunicado oficialmente por la Santa Sede. Por el momento, Buenos Aires, Córdoba y Luján son las tres paradas confirmadas para el paso del Pontífice por el país.