El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de su primera gira por Sudamérica, que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un pontífice al país en casi 40 años y, aunque el Vaticano mantiene bajo reserva los detalles de la agenda, ya trascendieron algunos de los lugares que formarían parte del recorrido.

La confirmación oficial llegó de parte de Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, quien informó que el Sumo Pontífice realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, luego de aceptar las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

En la Argentina, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. El cronograma definitivo todavía no fue difundido y se espera que el libro oficial de la visita, con el itinerario completo, sea anunciado dentro de aproximadamente un mes.

El recorrido que prepara León XIV

La agenda que se maneja actualmente contempla el domingo 8 de noviembre como el inicio de las actividades oficiales en Buenos Aires.

Ese día, León XIV sería recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Luego está prevista una actividad en la Cancillería, en el Palacio San Martín, donde podría mantener una cumbre con gobernadores y líderes religiosos.

También visitaría la Catedral Metropolitana, donde se encontraría con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y con los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí también recibiría a monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

Durante su estadía en Buenos Aires, el Papa se alojará en la Nunciatura Apostólica, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta.

Para el lunes 9 de noviembre, uno de los puntos centrales de la agenda sería una misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles. Además, el itinerario incluiría visitas al Teatro Colón y a la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda también tendría un fuerte componente social, con recorridas por el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto, dos lugares vinculados con personas en situación de vulnerabilidad.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajaría a Córdoba, aunque todavía no se conocen oficialmente los detalles de las actividades que desarrollará en esa provincia.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, antes de continuar su gira hacia Perú, el Papa celebraría a las 11 una misa de despedida en la Basílica de Luján.

¿Misa en el Monumental?

Uno de los interrogantes que surgió tras la confirmación del viaje fue la posibilidad de que León XIV celebrara una misa en el estadio Monumental.

En un primer momento, una fuente vinculada a la organización había señalado que la posibilidad estaba descartada y que se trataba de un pedido realizado por el Gobierno. Sin embargo, horas más tarde, trascendió que los organizadores habrían dado marcha atrás y que finalmente el Papa podría hablar ante los fieles en la cancha de River.

La definición forma parte de los detalles que todavía permanecen bajo reserva mientras se termina de organizar la visita.

En Uruguay, en tanto, el pontífice sí tiene prevista una misa en el Estadio Centenario de Montevideo, con capacidad para unas 60.000 personas.

La Nunciatura donde se alojará

Durante su estadía en Buenos Aires, León XIV dormirá en la Nunciatura Apostólica, sede de la misión diplomática de la Santa Sede ante la Argentina, ubicada en el Palacio Fernández Anchorena, en Recoleta.

El edificio fue cedido a la Santa Sede en 1952 por la marquesa pontificia Adelia Harilaos de Olmos. Se trata de un lujoso hôtel particulier de estilo Luis XV, encargado al arquitecto francés Edouard Le Monnier por Juan Antonio Fernández y Rosa de Anchorena.

El matrimonio, que residía en París, había encargado la construcción del palacio, aunque finalmente nunca llegó a instalarse allí.

Mientras el Vaticano prepara los detalles finales, la agenda completa de León XIV en la Argentina continúa bajo reserva y será presentada oficialmente dentro de las próximas semanas.