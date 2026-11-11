El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre a Perú, donde fue recibido con muestras de afecto y emoción por parte de las autoridades y los fieles. El avión que trasladó al Pontífice desde Buenos Aires aterrizó a las 17:30 en la Base Aérea del Callao, en Lima, para dar inicio a una visita apostólica de seis días por el país sudamericano en el que desarrolló gran parte de su vida religiosa.

Robert Francis Prevost regresó a territorio peruano en una condición muy diferente a la de sus primeras visitas: esta vez lo hizo como sucesor de san Pedro. Su llegada estuvo marcada por un recibimiento oficial encabezado por la presidenta Keiko Fujimori y representantes de distintas instituciones del país.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando dos niños se acercaron para entregarle ofrendas. El encuentro estuvo acompañado por un coro infantil que le dedicó canciones y generó una escena de cercanía con el Santo Padre durante sus primeros minutos en suelo peruano.

Luego del protocolo en el aeropuerto, León XIV se trasladó hacia el Palacio de Gobierno, donde tenía previsto reunirse con las autoridades nacionales. El recorrido contó con un importante operativo de seguridad y la presencia de fieles que se acercaron para saludarlo.

Un regreso especial para León XIV

La visita tiene un significado particular para el Pontífice, que vivió más de dos décadas en Perú y desarrolló allí buena parte de su tarea pastoral. Su vínculo con el país se fortaleció especialmente durante su paso por Chiclayo, donde fue obispo antes de asumir responsabilidades en el Vaticano.

Por eso, su llegada fue vivida como un acontecimiento histórico, especialmente por los habitantes de esa ciudad, que esperan recibirlo nuevamente, ahora como Papa.

Durante los próximos días, León XIV recorrerá Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. La agenda contempla encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades con comunidades locales.

El viaje se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre y tendrá como uno de sus momentos centrales el regreso a Chiclayo, donde miles de personas se preparan para recibir al hombre al que durante años conocieron como el padre Roberto.

De Argentina a Perú

La llegada a Perú se produjo después de cuatro días de actividades en Argentina. Durante su paso por el país, León XIV participó de distintos encuentros religiosos, recibió muestras multitudinarias de afecto y protagonizó un homenaje al papa Francisco.

Su despedida en Luján marcó el cierre de una visita que movilizó a miles de fieles de distintos puntos del país, entre ellos numerosos sanjuaninos que viajaron para participar de las celebraciones.

Ahora, el Pontífice continúa su recorrido por Sudamérica en una nación que forma parte de su historia personal y religiosa. En Perú, el regreso del padre Roberto tiene una dimensión especial: volver a encontrarse con las comunidades que acompañaron su camino antes de convertirse en Papa.