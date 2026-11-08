León XIV llegó a Plaza San Martín para homenajear al Libertador

El papa León XIV protagonizó su primera actividad pública en el país con una visita a la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Allí está previsto un homenaje al general José de San Martín, con una ofrenda floral frente al monumento que recuerda al Libertador y a los Ejércitos de la Independencia.

La visita forma parte de la agenda oficial del Sumo Pontífice en Argentina, luego de su llegada desde Montevideo, Uruguay. Su presencia en uno de los espacios históricos más representativos de Buenos Aires marca el inicio de una jornada que continuará con actividades institucionales.

La llegada del Papa estuvo precedida por una importante concentración de personas que se acercaron al lugar para presenciar el acontecimiento. Desde temprano, la plaza se convirtió en un punto de encuentro para fieles y visitantes que aguardaban la posibilidad de ver de cerca a León XIV. Las banderas argentinas y del Vaticano, los cánticos y las expresiones de emoción marcaron la espera.

El homenaje al general San Martín constituye uno de los gestos protocolares más significativos de esta primera jornada. El monumento, inaugurado en 1862, fue el primer monumento ecuestre de la Argentina y representa uno de los símbolos históricos de la independencia nacional.

La elección de Plaza San Martín como primera parada oficial también le otorga un sentido institucional al inicio de la visita. Desde allí, León XIV continuará su recorrido hacia la Casa Rosada, donde será recibido por el presidente Javier Milei, y posteriormente participará de un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, previsto para las 18:30.

La presencia del Pontífice en Buenos Aires marca el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.