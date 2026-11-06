El papa León XIV llegó este viernes 6 de noviembre a Uruguay y comenzó su gira por América Latina, que también incluirá visitas a Argentina y Perú. El avión que trasladó al pontífice desde Roma aterrizó cerca de las 16:20 en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, donde fue recibido por el presidente Yamandú Orsi y representantes de la Iglesia católica.

El Santo Padre inició así un viaje apostólico que se extenderá hasta el 17 de noviembre. Después de permanecer tres días en Uruguay, llegará a Buenos Aires el domingo 8, donde será recibido por el presidente Javier Milei y comenzará una agenda de cuatro jornadas con actividades religiosas e institucionales.

La llegada a Montevideo estuvo acompañada por un importante despliegue de seguridad y transporte. Mientras la comitiva era recibida en el aeropuerto, cientos de fieles aguardaban en la Plaza Independencia, donde está prevista la primera ceremonia oficial.

Cómo fue la llegada de León XIV a Uruguay

El pontífice partió desde el aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 7:05, hora italiana, a bordo de un avión de ITA Airways que trasladó a la delegación del Vaticano y a periodistas internacionales.

Al descender en Carrasco, saludó al presidente Orsi, al canciller Mario Lubetkin y al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, entre otras autoridades.

La agenda establece una ceremonia de bienvenida a las 17:30 en la Plaza Independencia. Allí León XIV pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Posteriormente, mantendrá una reunión privada con Orsi en el edificio José Artigas y participará de una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana.

Qué actividades realizará el Papa antes de llegar a Argentina

La visita a Uruguay continuará este sábado 7 de noviembre con un viaje a Paysandú, donde León XIV celebrará una misa a las 10 en el Parque París Londres.

Durante la tarde regresará a Montevideo para visitar el barrio Casavalle, reunirse con representantes del sector educativo y encabezar una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

El domingo 8 se trasladará a Florida, donde presidirá una misa frente a la Catedral Basílica, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

La ceremonia de despedida está prevista para las 15:10 en Carrasco. Veinte minutos después partirá hacia Buenos Aires, segunda escala de su recorrido latinoamericano.

Cuándo llegará León XIV a la Argentina

Según el cronograma oficial del Vaticano, el papa León XIV aterrizará en Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30.

Su primera jornada incluirá una visita a la Plaza San Martín, una ceremonia de bienvenida en Casa Rosada y una reunión con Javier Milei. También mantendrá un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Ese mismo día participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y de actividades con referentes religiosos.

Córdoba y Luján, las últimas escalas antes de Perú

El martes 10 de noviembre León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

Después mantendrá un encuentro con integrantes de la Iglesia local y regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Su última jornada en Argentina será el miércoles 11, cuando visitará un complejo penitenciario federal y celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A las 14 partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, donde comenzará la etapa final de su gira apostólica por Sudamérica, que concluirá el 17 de noviembre.