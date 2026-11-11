León XIV pidió a la Virgen de Luján que acompañe al pueblo argentino

En su última misa en la Argentina, el papa León XIV ofreció una homilía marcada por la devoción mariana y un mensaje dirigido especialmente al pueblo argentino. Desde la casa de Nuestra Señora de Luján, el Pontífice tomó como referencia la figura de María al pie de la cruz para proponer un camino de reconciliación, unidad y compromiso con quienes más lo necesitan.

La celebración tuvo como eje el pasaje del Evangelio en el que Jesús, antes de morir, encomienda a su madre al discípulo amado y le dice: «Madre, aquí tienes a tu hijo». Luego, dirigiéndose al discípulo, expresa: «Aquí tienes a tu madre». A partir de ese momento, explicó León XIV, María recibió una nueva misión y acogió en su corazón maternal a toda la humanidad.

Al comenzar su reflexión, el Papa vinculó las lecturas bíblicas con la geografía argentina. A partir de las imágenes del desierto, la estepa y el monte mencionadas por el profeta Isaías, destacó la diversidad natural del país y sostuvo que toda esa tierra, «en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor».

También expresó su reconocimiento por la gente que encontró durante su visita. «Pude ver la riqueza de Argentina, no sólo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas, en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso», manifestó.

En ese sentido, agradeció la hospitalidad del pueblo argentino y destacó sus gestos cotidianos de fraternidad: compartir el pan y la música, ofrecer un lugar en la mesa a quien llega y tender una mano a quien lo necesita. Además, recordó especialmente al papa Francisco, de quien dijo que «siempre llevó a la Patroncita Morena en su corazón».

Los cuatro pasos para el pueblo argentino

Uno de los ejes centrales de la homilía fue la propuesta de un itinerario de cuatro pasos, inspirado en la celebración de la Eucaristía: reconciliación, iluminación por medio de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. Según explicó, María acompaña ese recorrido desde su presencia junto a Jesús en el Calvario.

Al referirse a la reconciliación, León XIV reconoció las situaciones de sufrimiento que atraviesan muchas personas y familias, entre ellas las enfermedades, la pobreza, la falta de trabajo, la discriminación y las rupturas familiares. Frente a esas realidades, convocó a reconocer los propios errores, pedir perdón y construir relaciones basadas en la paz y la esperanza.

«Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra», afirmó.

El segundo paso fue la iluminación a través de las Escrituras. El Pontífice comparó las dificultades de la vida con la experiencia de los discípulos de Emaús, que caminaban desalentados hasta que Jesús resucitado se acercó y les explicó las Escrituras. En ese marco, invitó a buscar en la Palabra de Dios una orientación para los momentos de incertidumbre. «La palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino», señaló.

El tercer punto estuvo dedicado a la comunión, entendida como una invitación a compartir y construir una comunidad en la que todos tengan un lugar. León XIV remarcó que la mesa de Cristo está abierta especialmente a los pobres, los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos.

También advirtió que la comunión no debe quedar limitada a una experiencia individual, sino que tiene que traducirse en acciones concretas. «La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos», expresó.

Para ilustrar ese compromiso, mencionó gestos cotidianos de solidaridad: el padre que madruga para llevar el pan a su casa, la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las noches de hospital y el amigo que dedica su tiempo a quien lo necesita. «No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor», sostuvo.

«Argentina, levántate y camina»

El último paso propuesto por el Papa fue el envío a la misión. En ese tramo, convocó a los fieles a llevar el mensaje del Evangelio a través de las palabras y las acciones. «Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien», expresó.

En uno de los pasajes más contundentes de su homilía, León XIV dirigió un mensaje directo al país: «Argentina, levántate y camina». Luego retomó una enseñanza de San Agustín para sintetizar el sentido de su llamado: «Ama y haz lo que quieras».

El Pontífice profundizó esa idea al señalar que cada acción debe estar guiada por el amor: callar, gritar, corregir o perdonar, siempre desde la caridad. «Existe dentro de ti la raíz de la caridad. De dicha raíz no puede brotar sino el bien», afirmó.

En el cierre, León XIV dirigió una oración a la Virgen de Luján y vinculó su propia historia como Pontífice con la advocación mariana argentina. Recordó que su pontificado comenzó un 8 de mayo, día de la fiesta de la Virgen, y expresó su deseo de cobijarse bajo su manto, como hacen millones de argentinos que llegan hasta su santuario para pedir protección.

«Guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar. Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad», pidió.

Finalmente, encomendó al país un camino de reconciliación, comunión y misión, iluminado por la Palabra de Jesucristo. De esa manera, la última misa de León XIV en la Argentina concluyó con un mensaje centrado en la figura maternal de María y en la necesidad de transformar la fe en acciones concretas de amor y solidaridad.