El papa León XIV pidió este lunes 9 de noviembre a los obispos argentinos que acompañen a las personas sin trabajo, las familias que no tienen una vivienda digna y los adultos mayores que viven en situación de abandono. Durante una celebración en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Pontífice reclamó que la Iglesia argentina responda con acciones concretas a las necesidades sociales y reivindicó la figura de Enrique Angelelli, el obispo asesinado durante la última dictadura militar.

El mensaje fue pronunciado ante integrantes del Episcopado argentino y equipos sinodales de diferentes diócesis, durante la celebración de las vísperas que marcó el cierre de las actividades públicas del Papa en Buenos Aires.

León XIV pidió fortalecer el trabajo comunitario y sostuvo que la tarea religiosa también debe traducirse en acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.

El pedido del Papa por los pobres y desempleados

Durante su intervención, el Pontífice sostuvo que los responsables de la Iglesia deben escuchar las dificultades cotidianas de las personas y comprometerse con sus necesidades.

En ese sentido, pidió "atender a quienes viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna", al referirse a las responsabilidades que deben asumir los obispos argentinos.

También mencionó a los jóvenes que emigran por falta de oportunidades, las comunidades marginadas y los adultos mayores que enfrentan situaciones de soledad.

El Papa advirtió que el acompañamiento no debe limitarse a las necesidades materiales. Consideró necesario brindar cercanía a quienes, aun teniendo cubiertos sus gastos esenciales, atraviesan una falta de esperanza o de sentido en sus vidas.

Asimismo, instó a los equipos pastorales a transformar sus compromisos en decisiones que favorezcan la dignidad humana, el acceso a los bienes y el cuidado del ambiente.

León XIV reivindicó a Enrique Angelelli

Otro de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado a recordar a tres figuras de la Iglesia argentina: Mamerto Esquiú, Enrique Angelelli y Eduardo Pironio.

El Pontífice los destacó como ejemplos de referentes religiosos que «supieron trabajar por la unidad y la paz», en un mensaje vinculado con la reconciliación y la convivencia entre los argentinos.

Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976 en La Rioja, cuando regresaba de Chamical. Aunque inicialmente su muerte fue presentada como un accidente de tránsito, la Justicia determinó que se trató de un homicidio cometido durante la dictadura.

En 2014 fueron condenados a prisión perpetua Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella. Posteriormente, el papa Francisco reconoció su martirio y Angelelli fue beatificado en 2019.

León XIV no mencionó expresamente a la dictadura durante su intervención, pero sostuvo que la reconciliación requiere reconocer las heridas y superar las divisiones.

El Papa recordó a Cuyo y el legado de Francisco

En el comienzo de su discurso, León XIV realizó un recorrido simbólico por las distintas regiones argentinas y mencionó especialmente a Cuyo, donde destacó la presencia de las viñas como parte de la identidad regional.

También recordó que la Catedral Metropolitana fue la sede del papa Francisco durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires y alentó a continuar con las enseñanzas del Documento de Aparecida, vinculado al trabajo pastoral de su antecesor.

El Pontífice insistió en la importancia de mantener la unidad dentro de la Iglesia y fortalecer la asistencia a las familias, los trabajadores y las personas más vulnerables.

Al finalizar la celebración, León XIV compartió una cena con los obispos argentinos, antes de continuar este martes 10 de noviembre con su visita a Córdoba.