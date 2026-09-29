El papa León XIV encabezó en Roma la audiencia del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti —titulado "Diálogo Socioambiental Norte-Sur"—, donde advirtió sobre los riesgos éticos de la automatización e instó a no ceder las decisiones propias de la conciencia humana a los algoritmos.

Durante el encuentro, el Vaticano anunció el respaldo a seis proyectos globales orientados a mitigar el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo formal, el trabajo de cuidado y la inclusión social.

Frente a 60 representantes de la Iglesia, sindicatos, empresas, universidades y organizaciones sociales, el Pontífice enfatizó que el dilema central de la época no reside en aceptar o rechazar las herramientas tecnológicas, sino en definir "qué humanidad se quiere construir y qué lugar tendrá en ella cada persona".

Asimismo, remarcó la necesidad de preservar la profundidad en las relaciones interpersonales frente al avance de las plataformas digitales.

El documento resultante, denominado Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur para la Cooperación Multisectorial, contempla iniciativas focalizadas en la transición energética, la protección territorial y el análisis del impacto de la IA en el mercado laboral y las tareas de cuidado no remuneradas.

Los proyectos impulsarán espacios de concertación entre sectores productivos y académicos para amortiguar la reconversión tecnológica.

El evento contó con una destacada comitiva argentina. En el bloque relativo a empleo e innovación, el representante sindical ante la OIT, Gerardo Martínez, fijó la postura gremial bajo los premisas de "no resistir a la innovación, no aceptar la exclusión y negociar la transición", rechazando que un algoritmo defina salarios o condiciones laborales.

En tanto, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), encabezada por Alejandro Gramajo, entregó al Sumo Pontífice un informe sobre la plataforma Cuidarnos, desarrollada para vincular familias con cooperativas de trabajo de cuidados domiciliarios.