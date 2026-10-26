El papa León XIV recibió este lunes el aval médico para realizar su gira por Sudamérica, que incluirá cuatro días en la Argentina. La autorización llegó después de la operación del 13 de octubre, cuando le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma localizado. Aunque su evolución es favorable, continuará recuperándose durante un viaje que contempla diez ciudades entre el 6 y el 17 de noviembre.

El Vaticano informó que los últimos estudios y análisis no muestran contraindicaciones para viajar por Uruguay, Argentina y Perú. Su médico, Luigi Carbone, confirmó el buen estado general del Pontífice, que retomó progresivamente sus actividades y adapta su agenda para disponer de períodos de descanso.

Los vuelos y la altura

Una de las principales precauciones después de una cirugía pulmonar es evaluar la función respiratoria y la oxigenación de la sangre. En los aviones, la presión de cabina es menor que a nivel del suelo, una condición que puede afectar a personas con una capacidad pulmonar reducida.

El itinerario también incluye Cuzco, en Perú, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Por eso, tanto los vuelos prolongados como la exposición a la altura son factores que deben contemplarse en la evaluación médica.

Las guías para pacientes operados del tórax recomiendan considerar la saturación de oxígeno, posibles complicaciones y la duración de los viajes. No significa que el Papa presente dificultades respiratorias: el Vaticano aseguró que los controles fueron satisfactorios.

Coágulos e infecciones

La inmovilidad durante vuelos extensos incrementa el riesgo de trombosis, especialmente cuando existe el antecedente de una cirugía reciente. Entre las recomendaciones generales figuran mover las piernas, caminar cuando sea posible y mantener una hidratación adecuada.

También es importante vigilar la cicatrización y prestar atención a signos como fiebre, dolor torácico intenso, dificultad respiratoria o hinchazón de una pierna. Son señales de alerta habituales en el seguimiento posoperatorio, no complicaciones informadas en León XIV.

Una agenda exigente

A lo largo de doce días, el Papa afrontará celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y numerosos traslados. La exigencia física puede producir fatiga, por lo que el descanso y la administración del esfuerzo serán aspectos centrales.

De hecho, el Pontífice canceló una visita prevista a Asís por recomendación médica, mientras continúa recuperándose. Al despegar rumbo a Sudamérica habrán pasado 24 días desde la operación.

El viaje sigue confirmado y sin cambios de programa. El desafío será sostener la evolución favorable durante una agenda intensa, sin confundir las precauciones propias de cualquier recuperación pulmonar con problemas de salud que, hasta ahora, el Vaticano no reportó.