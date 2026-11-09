León XIV recibió ofrendas de cuatro grupos en su primera misa en Argentina

La primera misa multitudinaria del papa León XIV en Argentina tuvo un momento especial durante la presentación de las ofrendas. En medio de una celebración que reunió a una multitud en el Monumento de los Españoles, en Palermo, cuatro grupos representativos de la sociedad y de la Iglesia argentina fueron los encargados de acercar el pan y el vino al altar.

La elección de quienes participaron de este momento no fue casual. A través de las personas convocadas, la ceremonia buscó representar la diversidad de la sociedad, la integración de distintas comunidades y la fraternidad como valores centrales de la Iglesia.

Representantes de distintas vocaciones y servicios de la Iglesia argentina acercaron las ofrendas al altar.

El primer grupo estuvo integrado por una familia conformada por abuelos y un niño. Su presencia representó el encuentro entre generaciones y el valor de los vínculos familiares.

También participaron cuatro representantes de pueblos originarios, que llevaron al altar la presencia de las comunidades indígenas y sus identidades culturales.

Otro de los grupos estuvo conformado por cuatro migrantes vinculados a comunidades de Haití, África, Venezuela y Bolivia. Su participación puso en escena la diversidad de nacionalidades y culturas que conviven en la sociedad argentina.

Migrantes de Haití, África, Venezuela y Bolivia llevaron las ofrendas durante la primera misa.

Finalmente, cuatro personas representativas de distintas vocaciones y servicios de la Iglesia completaron la presentación de las ofrendas.

Todos ellos tuvieron una misma misión: acercar el pan y el vino que serían utilizados durante la celebración eucarística. Sin embargo, el gesto también transmitió un mensaje más amplio sobre la Iglesia que busca reunir distintas realidades, historias y procedencias.

De esta manera, las ofrendas se convirtieron en uno de los momentos significativos de la primera misa multitudinaria de León XIV en el país, con una representación de la familia, los pueblos originarios, las comunidades migrantes y quienes forman parte de la vida eclesial.

El pan y el vino llegaron al altar de la mano de representantes de distintos sectores de la sociedad.

La celebración se desarrolló en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ante una multitud de fieles que se acercó para participar del encuentro con el Pontífice durante su visita a la Argentina.