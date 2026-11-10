El papa León XIV recibió este martes 10 de noviembre en Córdoba un cáliz artesanal que miles de vecinos ayudaron a cincelar durante los días previos a su visita. El obsequio fue entregado por el intendente Daniel Passerini después de la misa en FAdeA y conserva sobre el metal las marcas que dejaron niños, jubilados, trabajadores y familias de distintos barrios.

La pieza fue creada por el orfebre Pablo Falabella, pero su característica principal no está solamente en el trabajo artesanal. La Municipalidad de Córdoba llevó parte del cáliz por diferentes espacios para que los vecinos pudieran dar un pequeño golpe de martillo sobre un cincel y dejar su huella.

Según el municipio, miles de personas participaron de esta iniciativa. Cada intervención fue presentada como una manera de sumar agradecimientos, pedidos y oraciones a un regalo destinado al Pontífice.

Un cáliz que recorrió los barrios de Córdoba

El proyecto pasó por el Cabildo Histórico, centros de participación comunal y espacios comunitarios antes de la llegada del Papa. También se acercó a organizaciones sociales, instituciones y a la Casa de las Infancias, donde los más pequeños tuvieron la oportunidad de participar.

No hacía falta saber trabajar metales. La propuesta consistía en realizar un golpe de cincel sobre la sobrecopa del cáliz, una superficie que Falabella dejó preparada especialmente para recibir las marcas de los vecinos.

"Hay intenciones puestas en cada golpe, oraciones, deseos, pedidos hacia el Papa", contó el artesano en una entrevista con Telediario. También reconoció que algunos encuentros con los participantes lo hicieron llorar.

Cuánto mide y cómo fue elaborado el cáliz

El cáliz tiene 37 centímetros de altura, pesa alrededor de 1,3 kg y demandó unas 200 horas de trabajo. Está fabricado en latón con baño de oro y responde a un diseño de estilo renacentista moderno.

El regalo incluye una patena, el plato utilizado durante la celebración eucarística, confeccionada en latón con baño de plata. Lleva grabados el escudo pontificio y el lema de León XIV, «In illo uno unum», que puede traducirse como "En aquel que es Uno, somos uno".

El diseño combinó la labor técnica del orfebre con las intervenciones comunitarias. Por eso, las marcas no representan nombres escritos sobre el metal, sino la participación de quienes quisieron dejar un gesto personal.

El artesano que también recibió un llamado de Francisco

Falabella ya había realizado una obra religiosa vinculada a otro Pontífice. En 2022, el papa Francisco lo llamó para agradecerle un crucifijo que había elaborado, aunque el artesano no atendió la primera comunicación.

Según contó en una entrevista, Francisco le dejó un mensaje grabado y posteriormente pudieron conversar. Esta vez, su nuevo trabajo llegó a manos de León XIV con la colaboración de personas que probablemente nunca habían participado en la creación de una pieza de orfebrería.

Después de la misa en FAdeA, Passerini entregó el cáliz como recuerdo de la visita papal a Córdoba. Entre las piezas y homenajes de la jornada, este regalo tuvo una particularidad: además de haber sido hecho a mano, llevó las huellas de la comunidad que lo preparó.