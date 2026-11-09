El papa León XIV recibió un poncho artesanal salteño como obsequio luego de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La prenda fue confeccionada por Arnaldo “Terito” Guzmán, reconocido tejedor de Seclantás, localidad de la provincia de Salta.

Una tradición transmitida de generación en generación

Guzmán pertenece a una familia que mantiene viva la tradición del telar, un oficio que se transmite de generación en generación. Su trabajo se caracteriza por la elaboración artesanal de piezas que reflejan la identidad y la cultura del norte argentino.

El poncho entregado al Pontífice representa esa tradición textil y el trabajo manual de los artesanos salteños. El obsequio se produjo después de la actividad que León XIV compartió con empresarios, sindicalistas, trabajadores y referentes sociales en la UCA.

Un regalo con identidad cultural

La confección artesanal de la prenda forma parte de una tradición familiar vinculada con el telar y los saberes transmitidos a través del tiempo. De esta manera, el Papa recibió una pieza que representa el trabajo de un tejedor de Seclantás y la cultura del norte argentino.