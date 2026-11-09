El papa León XIV visitó el memorial en honor al papa Francisco, ubicado dentro de la Catedral Metropolitana, y entregó ofrendas florales acompañado por un grupo de niños. El emotivo momento concluyó con una fotografía junto a los pequeños que participaron de la ceremonia.

La visita al memorial se desarrolló antes del encuentro que el Pontífice mantendrá con los obispos en el mismo templo. La presencia de los niños acompañó el homenaje a Francisco, cuyo recuerdo permanece en un espacio especial de la Catedral.

Un homenaje junto a los más pequeños

Durante su paso por el memorial, León XIV estuvo acompañado por un grupo de nenes que participaron de la entrega de las ofrendas florales. Luego, el Papa posó para una fotografía junto a ellos, en uno de los momentos destacados de su recorrido por la Catedral Metropolitana.

Reunión con los obispos y celebración de vísperas

Tras salir del Palacio San Martín, León XIV se dirigió hacia la Catedral Metropolitana para reunirse con los obispos. En ese lugar está prevista la celebración de las Vísperas, una instancia de oración que forma parte de la agenda del Pontífice.

El encuentro con los obispos se realizará en el marco de las actividades previstas durante su visita. La Catedral será el escenario tanto de la reunión como de la celebración religiosa.