León XIV recordó a Francisco: “Vengo a la patria donde él comenzó la historia”

El papa León XIV recordó a Francisco durante su primer discurso en la Argentina y destacó el significado especial de visitar la tierra donde nació y creció su antecesor. Desde el Palacio Libertad, el Pontífice hizo referencia a la historia de Jorge Bergoglio y al vínculo que mantuvo con el país durante sus 12 años al frente de la Iglesia católica.

“Vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia”, expresó ante gobernadores, funcionarios, representantes de distintos sectores y miembros del cuerpo diplomático.

León XIV explicó que su llegada a la Argentina tenía un significado particular, especialmente por tratarse del lugar donde Francisco construyó su historia personal y religiosa antes de convertirse en el primer Papa argentino.

“Durante 12 años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, sostuvo el Santo Padre.

En ese sentido, planteó que su visita representa, de alguna manera, un recorrido inverso al que realizó Bergoglio cuando dejó la Argentina para asumir el máximo ministerio de la Iglesia en 2013.

El recuerdo de Francisco y el mensaje para los argentinos

En otro tramo de su discurso, León XIV volvió a destacar la identidad argentina de su antecesor y vinculó su visita con la historia de las generaciones que construyeron el país.

“Acercarme a la tierra en la que él creció es también acercarme a una historia mucho más amplia, hecha de generaciones de hombres y mujeres que, antes y después de él, han recibido esta patria y han dejado en ella algo de sí mismos”, manifestó.

El Pontífice también dedicó unas palabras a Nuestra Señora de Luján, a quien definió como custodia silenciosa de la memoria de Francisco. En ese momento, recuperó un mensaje que Bergoglio había dirigido a los argentinos en un videomensaje de septiembre de 2016.

“Que el Señor los haga crecer como pueblo”, recordó León XIV al citar a su antecesor.

Finalmente, expresó su deseo de que la Virgen de Luján continúe acompañando al país y protegiendo a sus habitantes. “Que ella siga velando por esta tierra, cuide de cada uno de sus hijos y los mantenga siempre cerca de Jesús”, agregó.

Las palabras del Papa marcaron uno de los momentos centrales de su primera jornada en la Argentina, en una visita que tiene un significado especial para los fieles, ya que Francisco murió el 21 de abril de 2025 sin haber regresado a su país natal durante su pontificado.

León XIV permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.