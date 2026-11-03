A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, crece la expectativa por una de las celebraciones religiosas más importantes de su visita: la misa que encabezará el miércoles 11 de noviembre en Luján, provincia de Buenos Aires. Antes de la ceremonia, el Pontífice recorrerá parte de la ciudad en el tradicional papamóvil, lo que permitirá que miles de fieles puedan verlo de cerca. Las autoridades confirmaron el trayecto, los horarios y el operativo especial que se desplegará para recibir a los peregrinos.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, brindó este lunes 2 de noviembre detalles de la organización. Según explicó, el papamóvil circulará desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, siguiendo la avenida homónima, donde se habilitarán espacios para que los asistentes puedan acompañar el paso del Santo Padre.

La actividad tendrá lugar antes de la misa prevista para las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, y será uno de los últimos encuentros multitudinarios del Papa durante su visita al país.

Cómo será el recorrido del papamóvil en Luján

El trayecto comenzará en la rotonda del tótem de Luján, ubicada en el ingreso a la ciudad, y continuará por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta las inmediaciones de la Basílica.

A ambos lados del recorrido se organizarán sectores destinados a los peregrinos, quienes podrán ubicarse para observar el paso del Pontífice.

"El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica", confirmó Alonso durante la presentación del operativo.

Las autoridades informaron que el martes 10 de noviembre, a partir de las 16, se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, con acceso desde la rotonda de la Ruta Nacional 7.

Además, en el Parque San Martín se instalará un escenario donde se desarrollarán actividades culturales, una vigilia y propuestas gastronómicas para acompañar a los fieles durante las horas previas a la celebración.

Cómo llegar a la misa del papa León XIV

Debido a la gran convocatoria prevista, las autoridades recomendaron utilizar el transporte público y planificar los traslados con anticipación.

Los trenes tendrán frecuencias reforzadas y se convertirán en una de las principales alternativas para llegar a la ciudad sin enfrentar las restricciones vehiculares.

Quienes opten por el Ferrocarril Sarmiento podrán viajar hasta Moreno y realizar el transbordo hacia el ramal que conecta con Mercedes, con parada en Luján. Desde la estación, deberán caminar aproximadamente 3,3 kilómetros hasta el sector de la celebración.

Otra posibilidad será utilizar la línea San Martín hasta la estación Doctor Cabred y continuar el recorrido por los accesos habilitados.

Para quienes lleguen en micros o vehículos particulares, se dispondrán estacionamientos en las rutas 5, 7, 47 y 192, entre otros puntos. Sin embargo, los organizadores advirtieron que las caminatas desde los diferentes accesos podrían variar entre 3 y 12 kilómetros.

El martes 10 de noviembre, desde el mediodía, comenzarán los cortes y desvíos en las principales rutas de ingreso. Además, durante el miércoles 11, entre las 0 y las 14, estará interrumpido el tránsito en ambas manos de la Autovía 7, entre General Paz y Luján.

Más de 15.000 voluntarios y un importante operativo sanitario

El operativo para recibir a los peregrinos incluirá la participación de más de 15.000 voluntarios, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y Bomberos.

También se habilitarán más de 80 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios, espacios de atención de emergencias y carpas eucarísticas.

En distintos sectores de la ciudad se instalarán pantallas gigantes y sistemas de sonido, para que los asistentes puedan seguir la misa incluso desde los puntos más alejados de la Basílica.

La organización busca garantizar una celebración segura y ordenada, teniendo en cuenta que se espera una convocatoria multitudinaria.

La última misa de León XIV en Argentina

La ceremonia del miércoles 11 de noviembre está prevista entre las 10 y las 12 y marcará el cierre de las actividades públicas del papa León XIV durante su visita a la Argentina.

El evento tendrá un significado especial para la comunidad católica, ya que será una oportunidad para compartir una celebración religiosa con el Pontífice en uno de los principales centros de peregrinación del país.

Para los fieles sanjuaninos que viajarán a Buenos Aires, conocer los horarios de acceso, las restricciones de tránsito y las distancias que deberán recorrer a pie será fundamental para organizar su participación.