León XIV recorrió las calles de Córdoba en el papamóvil ante una multitud

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó una de las postales más convocantes de su paso por Argentina. Después de celebrar la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Sumo Pontífice recorrió las calles de la capital provincial a bordo del papamóvil, en medio de una multitud que se acercó para verlo y saludarlo.

Desde distintos puntos del trayecto, miles de personas se congregaron para acompañar el paso del líder de la Iglesia Católica. Con banderas, carteles, celulares y muestras de afecto, los fieles aguardaron su llegada y aprovecharon el recorrido para tener un contacto cercano con León XIV, quien saludó a quienes se encontraban a ambos lados del camino.

El destino del recorrido fue la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde el Papa tiene previsto mantener un encuentro con representantes de la Iglesia argentina. La actividad reunirá a aproximadamente 7.000 personas, entre obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Una jornada de cercanía con la comunidad católica

El paso por las calles cordobesas se produjo después de una mañana marcada por la convocatoria de miles de fieles en FAdeA. Allí, León XIV encabezó una misa que fue el acto central de su tercera jornada de visita al país.

La expectativa por la celebración había comenzado el lunes por la tarde, cuando se habilitó el ingreso al predio. Durante la noche, los asistentes participaron de propuestas musicales, espacios de acompañamiento pastoral y una vigilia que se extendió hasta la llegada del Pontífice.

Tras la celebración religiosa, el recorrido en papamóvil permitió que quienes no habían podido ingresar al predio de FAdeA también tuvieran la posibilidad de verlo durante su paso por la ciudad.

La agenda del Papa en Córdoba continuará con el encuentro en la Catedral y un saludo a los fieles desde el balcón del Arzobispado. Posteriormente, regresará a Buenos Aires para participar de una actividad con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

La presencia de León XIV movilizó a miles de personas y convirtió las calles de Córdoba en un escenario de encuentro y manifestaciones de fe, en una jornada que combina celebraciones religiosas, contacto con la comunidad y actividades institucionales de la Iglesia.