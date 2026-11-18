El papa León XIV retomó su agenda en Roma después de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. Durante la audiencia general de este miércoles 18 de noviembre, hizo un balance de su viaje y dedicó un mensaje especial al pueblo argentino, al que agradeció por el recibimiento y convocó a construir una sociedad más justa y solidaria.

"En la Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios. En este clima de gran afecto por el Papa —que no podré olvidar— exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades y animé el compromiso por la construcción de una sociedad justa y solidaria", expresó el Pontífice durante su catequesis en el Vaticano.

La referencia estuvo vinculada con su paso por el país entre el 8 y el 11 de noviembre, una visita que había generado expectativas por tratarse de la primera llegada de León XIV a la tierra natal de su antecesor, el papa Francisco.

"La Argentina es la patria del Papa Francisco y yo deseaba visitarla para encontrar a ese pueblo que él tanto amó", recordó al repasar los motivos de su itinerario por América Latina.

El mensaje del Papa para la Argentina

En su repaso, León XIV destacó especialmente el lema que acompañó su visita al país: "Bienvenidos todos. Vayan y anuncien". Según explicó, esas palabras reflejan el legado de Francisco y la concepción de una Iglesia abierta, acogedora y comprometida con la evangelización.

El Pontífice sostuvo que la Iglesia debe ser un espacio donde cada persona pueda sentirse reconocida en su dignidad, reconciliarse con Dios y con la comunidad, y aportar sus capacidades. También remarcó la importancia de aceptar las diferencias y promover la convivencia.

Durante su estadía en la Argentina, León XIV mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, visitó el Cottolengo Don Orione de Claypole y la cárcel de Devoto. Además, celebró misas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, participó de una vigilia con jóvenes y se reunió con obispos, representantes de otras religiones y referentes del mundo del trabajo.

El balance de su gira por América Latina

El viaje apostólico de León XIV se extendió durante 12 días e incluyó tres países. El recorrido comenzó en Uruguay, continuó en la Argentina y concluyó en Perú, donde el Papa había desarrollado parte de su trayectoria religiosa como misionero y obispo.

Sobre Uruguay, destacó la recepción de la población y la importancia de fortalecer la fe en una sociedad donde los católicos representan una minoría. También señaló que la religión puede ayudar a afrontar las dificultades y convertirse en una herramienta para construir la paz.

En cuanto a Perú, recordó los años que vivió en ese país y expresó su gratitud por reencontrarse con las comunidades que marcaron su historia personal. Mencionó especialmente a Chiclayo, donde fue obispo durante más de ocho años y donde aseguró haberse sentido "en casa".

También destacó sus visitas a Cusco y a la región amazónica, donde se reunió con comunidades originarias y poblaciones afectadas por injusticias y situaciones de violencia. En esa etapa, además, mantuvo encuentros personales con víctimas de abusos.

"Mi corazón estaba lleno de gratitud por poder estar en medio de esas comunidades y confirmarles en la fe y en la esperanza", expresó al recordar su paso por Perú.

León XIV retomó su agenda sin descanso

El Papa regresó a Roma el martes por la mañana, después de un vuelo de más de 12 horas desde Lima. Pese al extenso recorrido y a los 30.577 kilómetros transitados durante la gira, retomó sus actividades habituales sin tomarse un día de descanso.

Este miércoles encabezó la tradicional audiencia general en la plaza de San Pedro, donde recorrió el lugar en papamóvil, saludó a los fieles y bendijo a los bebés que le acercaban.

Al finalizar su catequesis, agradeció a los obispos, las autoridades civiles, los sacerdotes, los religiosos y los fieles de los tres países que participaron de las actividades.

"El Señor, que me ha donado esta gran gracia, bendiga siempre a esos pueblos y les guíe en el camino de la paz, en la justicia y en la fraternidad", concluyó.