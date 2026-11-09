El papa León XIV encabezó este lunes un encuentro interreligioso e intercultural en el Palacio San Martín, ante más de 100 líderes religiosos. Durante su discurso, destacó la diversidad que caracteriza a la Argentina y convocó a fortalecer el diálogo, la amistad y la colaboración entre las distintas comunidades.

La actividad se desarrolló luego de una jornada que incluyó su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, la misa multitudinaria en Palermo y el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). En su intervención, el Pontífice retomó el legado del papa Francisco y planteó la importancia de construir nuevos puentes entre las personas de distintas creencias.

La oración como punto de encuentro

León XIV se refirió al significado de la oración en las diferentes religiones y señaló que, aunque cada tradición tiene sus propias expresiones, todas comparten la experiencia de elevar sus voces a Dios. Sostuvo que la oración “expresa lo que somos ante Dios” y funciona como un espejo de los pensamientos, afectos y vínculos de las personas.

También mencionó los desafíos de la era digital y las distracciones que pueden dificultar los momentos de reflexión. Frente a ese escenario, resaltó la importancia del silencio, la escucha y de llevar la oración a la vida cotidiana.

El diálogo entre las distintas religiones

El Papa reconoció la unidad del bautismo que comparte con los cristianos de otras confesiones y reafirmó el vínculo espiritual entre la Iglesia y el pueblo de Israel. Además, expresó su respeto por aquello que consideró “santo y verdadero” en las distintas tradiciones religiosas.

En ese marco, convocó a profundizar el entendimiento mutuo y a construir puentes de colaboración. Para León XIV, el diálogo interreligioso no debe limitarse al intercambio entre comunidades, sino que también tiene que traducirse en acciones concretas y compromisos compartidos con la sociedad.

Argentina, un crisol de culturas y religiones

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo relacionado con la formación de la identidad nacional y la convivencia entre distintas comunidades. “La identidad del pueblo argentino se ha ido configurando como un crisol de razas, de culturas y de religiones diferentes”, afirmó.

El Pontífice recordó el aporte de los pueblos originarios y de las corrientes migratorias que llegaron al país a lo largo de los siglos. También mencionó la presencia de católicos, evangélicos y judíos entre las primeras comunidades de inmigrantes, a las que posteriormente se sumaron integrantes de otras religiones.

“Así dieron unidad a la nación y llevaron adelante proyectos comunes”, sostuvo León XIV. En ese sentido, destacó que las diferencias religiosas no fueron motivo de división, sino un punto de encuentro y compromiso con la sociedad.