La misa que el papa León XIV presidió en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, reunió a 2,5 millones de fieles y se convirtió en una de las celebraciones multitudinarias más importantes de su pontificado. El dato fue difundido por la Arquidiócesis de Buenos Aires, a partir de información de la Policía Federal, según el reporte compartido.

La cifra superó la estimación inicial de la Presidencia argentina, que había calculado la presencia de dos millones de personas. De acuerdo con Vatican News, la celebración reunió a más de 2,5 millones de fieles durante el segundo día de la visita apostólica del Pontífice al país.

Una convocatoria multitudinaria

La misa se desarrolló en el Monumento de los Españoles, ubicado en Buenos Aires, y convocó a personas que llegaron para participar del encuentro con el Santo Padre. La multitud acompañó una celebración marcada por la fe y la emoción de recibir a León XIV en la Argentina.

Según Vatican News, el Papa expresó su alegría al observar la convocatoria y destacó el entusiasmo de los fieles. La publicación del medio oficial del Vaticano confirmó la presencia de más de 2,5 millones de personas en la celebración.

El mensaje del Papa a las familias argentinas

Durante la homilía, León XIV puso el foco en el papel de las familias como protagonistas de la evangelización y las invitó a abrir sus hogares a Cristo. También expresó su preocupación por distintas problemáticas sociales que afectan a los hogares argentinos, entre ellas el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones y las adicciones.

“¡Las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La Iglesia argentina las necesita”, expresó el Pontífice. Además, señaló que la fe se transmite en la vida cotidiana mediante gestos sencillos, como la oración, el perdón y la escucha mutua.

La convocatoria de 2,5 millones de fieles quedó como uno de los datos centrales de una jornada histórica para la Iglesia argentina, que recibió al Papa en una celebración multitudinaria.