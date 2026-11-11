El papa León XIV reunió a 3,5 millones de personas durante una misa celebrada frente a la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La cifra fue informada por el Gobierno bonaerense y convirtió a la ceremonia en la convocatoria más multitudinaria de su visita a la Argentina.

El número superó la asistencia registrada en las anteriores celebraciones del Pontífice en Palermo y Córdoba, y marcó un récord histórico para su recorrido por el país. Miles de fieles llegaron desde distintos puntos de la Argentina para participar del encuentro religioso.

Una multitud recibió al Papa en Luján

León XIV llegó a la ciudad bonaerense alrededor de las 9:45, luego de visitar la cárcel de Devoto. Desde allí recorrió en papamóvil unos dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján, antes de descender para completar a pie el último tramo hasta el altar central.

El recorrido estuvo acompañado por saludos y muestras de afecto de los fieles que se congregaron en las inmediaciones de la Basílica. La celebración fue la última actividad pastoral del Papa en territorio argentino, antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.

Durante la homilía, el Pontífice llamó a la reconciliación y pidió construir un futuro basado en el amor y la solidaridad. También recordó al papa Francisco, quien mantenía un vínculo especial con la Virgen de Luján, y pronunció una de las frases centrales de su mensaje: "¡Argentina, levántate y camina!".

El récord de las misas papales en la historia

Aunque la convocatoria de Luján representó un récord durante la visita de León XIV a la Argentina, las mayores concentraciones de fieles en celebraciones papales se registraron en Filipinas. El antecedente más importante fue la misa que encabezó el papa Francisco en Manila, el 18 de enero de 2015, con una asistencia estimada de entre seis y siete millones de personas.

Veinte años antes, el mismo lugar había recibido a Juan Pablo II durante el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud, el 15 de enero de 1995. En aquella oportunidad, la celebración reunió a una multitud estimada de entre cuatro y cinco millones de personas.

De esta manera, los 3,5 millones de asistentes en Luján ubicaron a la misa de León XIV entre las grandes convocatorias papales de las últimas décadas, aunque por debajo de los registros históricos de Manila.

Una convocatoria que superó la mitad de los visitantes anuales

La dimensión del encuentro también se refleja al compararlo con el movimiento habitual de la ciudad bonaerense. La Basílica de Nuestra Señora de Luján recibe alrededor de seis millones de visitantes y peregrinos por año, según las estimaciones sobre turismo religioso mencionadas por Ámbito.

Esto significa que la asistencia registrada durante la misa del Pontífice representó más de la mitad de ese volumen anual, concentrado en una sola jornada. La ciudad se había preparado durante varias jornadas para recibir a los fieles, con actividades culturales, propuestas musicales y espacios de encuentro en el Parque San Martín.

La vigilia comenzó el martes por la tarde y miles de personas llegaron desde distintos puntos del país para permanecer durante la noche a la espera de la última misa de León XIV en territorio argentino. La celebración dejó una convocatoria histórica para Luján y marcó el cierre de la actividad pastoral del Papa en el país.