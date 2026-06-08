El papa León XIV reunió este fin de semana a más de un millón de fieles en el centro de Madrid durante una multitudinaria misa celebrada en la Plaza de Cibeles, en el marco de su visita apostólica a España. La convocatoria se convirtió en uno de los eventos religiosos más importantes de las últimas décadas en el país europeo.

Según cifras difundidas por la organización y organismos oficiales, la asistencia osciló entre 1,1 y 1,5 millones de personas, lo que obligó incluso al cierre de algunos accesos debido a la capacidad colmada de la zona. Miles de peregrinos llegaron desde distintos puntos de España y otros países para participar de la celebración del Corpus Christi presidida por el Pontífice.

La ceremonia se desarrolló en la emblemática Plaza de Cibeles y fue seguida por una extensa procesión por las principales avenidas del centro madrileño. Debido a la magnitud del evento, se instalaron decenas de pantallas gigantes y se desplegó un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria.

Durante su homilía, León XIV llamó a fortalecer el diálogo, la solidaridad y el compromiso social, además de insistir en la necesidad de construir comunidades más inclusivas y cercanas a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El mensaje fue uno de los ejes centrales de su visita a España.

La jornada también estuvo marcada por una intensa actividad logística. Los servicios de emergencia atendieron a 323 personas, principalmente por mareos, golpes de calor y cuadros leves de ansiedad, aunque ninguna de ellas presentó lesiones de gravedad. Nueve asistentes fueron trasladados a hospitales por precaución.

La presencia del Pontífice generó una gran movilización popular en Madrid, donde fue recibido además por autoridades nacionales, representantes de la Iglesia, miembros de la familia real y referentes de distintos ámbitos de la cultura y el deporte.

La visita de León XIV continuará durante los próximos días con nuevas actividades pastorales y encuentros institucionales en distintas ciudades españolas, en el marco de una gira que busca reforzar el vínculo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.