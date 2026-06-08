Lunes 08 de Junio
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León XIV reunió a más de un millón de personas en Madrid

El papa León XIV encabezó una histórica celebración del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles. Más de un millón de personas participaron de la misa y la posterior procesión.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El Papa León XIV ofició una misa al aire libre en Madrid (Foto: EFE)
 

El papa León XIV reunió este fin de semana a más de un millón de fieles en el centro de Madrid durante una multitudinaria misa celebrada en la Plaza de Cibeles, en el marco de su visita apostólica a España. La convocatoria se convirtió en uno de los eventos religiosos más importantes de las últimas décadas en el país europeo. 

Según cifras difundidas por la organización y organismos oficiales, la asistencia osciló entre 1,1 y 1,5 millones de personas, lo que obligó incluso al cierre de algunos accesos debido a la capacidad colmada de la zona. Miles de peregrinos llegaron desde distintos puntos de España y otros países para participar de la celebración del Corpus Christi presidida por el Pontífice.

La ceremonia se desarrolló en la emblemática Plaza de Cibeles y fue seguida por una extensa procesión por las principales avenidas del centro madrileño. Debido a la magnitud del evento, se instalaron decenas de pantallas gigantes y se desplegó un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria.

Durante su homilía, León XIV llamó a fortalecer el diálogo, la solidaridad y el compromiso social, además de insistir en la necesidad de construir comunidades más inclusivas y cercanas a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El mensaje fue uno de los ejes centrales de su visita a España. 

La jornada también estuvo marcada por una intensa actividad logística. Los servicios de emergencia atendieron a 323 personas, principalmente por mareos, golpes de calor y cuadros leves de ansiedad, aunque ninguna de ellas presentó lesiones de gravedad. Nueve asistentes fueron trasladados a hospitales por precaución. 

La presencia del Pontífice generó una gran movilización popular en Madrid, donde fue recibido además por autoridades nacionales, representantes de la Iglesia, miembros de la familia real y referentes de distintos ámbitos de la cultura y el deporte. 

La visita de León XIV continuará durante los próximos días con nuevas actividades pastorales y encuentros institucionales en distintas ciudades españolas, en el marco de una gira que busca reforzar el vínculo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.

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