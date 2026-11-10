El Papa León XIV rompió el protocolo en la Nunciatura y bendijo a cuatro bebés ante los vecinos de Recoleta. En medio de una jornada con una intensa agenda que incluyó su visita a la provincia de Córdoba y su posterior traslado a Buenos Aires para participar en la vigilia juvenil en el Monumento a los Españoles, el Papa León XIV protagonizó un cálido momento en las puertas de la Nunciatura Apostólica.

Una cámara de seguridad y el registro exclusivo de A24 captaron el instante en el que el vehículo oficial ingresó al palacio ubicado en el barrio porteño de Recoleta y el pontífice decidió romper el protocolo para acercarse a saludar a los vecinos agolpados en la vereda.

Acompañado por su equipo de custodia, el Santo Padre se detuvo a interactuar con la gente y recibió a cuatro bebés que le fueron acercados por los fieles. Con gestos de cercanía, el Papa los bendijo cálidamente antes de cruzar definitivamente los portones de la embajada del Vaticano para continuar con los preparativos de sus compromisos en la capital.