El papa León XIV dejó la Argentina este miércoles 11 de noviembre y partió rumbo a Perú para continuar su viaje apostólico por Sudamérica. Después de cuatro jornadas de actividades y encuentros pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján, el Pontífice comenzará una nueva etapa de su recorrido, que se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre.

En su última jornada en territorio argentino, León XIV visitó a personas privadas de su libertad en la cárcel de Devoto y encabezó una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Posteriormente, se dirigió al aeropuerto internacional de Ezeiza para participar de la ceremonia de despedida y abordar el vuelo hacia Lima, previsto para las 14 horas.

Perú, un destino especial para León XIV

La llegada a Perú tendrá un significado particular para el Papa, ya que Robert Francis Prevost desarrolló durante más de dos décadas gran parte de su trayectoria pastoral en ese país. Su agenda contempla seis días de actividades en distintas ciudades y regiones, con misas multitudinarias, encuentros con autoridades, jóvenes, representantes de la Iglesia y comunidades amazónicas.

El itinerario incluye Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. De esta manera, la visita combinará actividades institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con diferentes sectores de la sociedad peruana.

La agenda del Papa en Perú

El miércoles 11 de noviembre, León XIV llegará a la Base Aeronaval del Callao, donde será recibido oficialmente a las 17:30, hora local. Luego participará de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, tendrá un encuentro con la presidenta de la República y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El jueves 12 permanecerá en Lima, donde tendrá encuentros con los obispos peruanos y participará de actividades religiosas en la Catedral. Por la tarde encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

El viernes 13 viajará hacia Chiclayo y Pimentel, donde celebrará una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. También tiene previsto reunirse con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El sábado 14 continuará con actividades en Chiclayo y viajará hasta Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, para celebrar una misa. Luego regresará a la región de Chiclayo para participar de un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

Cusco, Pucallpa y el regreso a Roma

El domingo 15 de noviembre, el Pontífice llegará a Cusco, donde se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. También rezará el Ángelus frente a la Basílica Catedral y posteriormente viajará hacia Pucallpa, donde tendrá un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos, además de celebrar una misa.

La última jornada será el lunes 16 en Lima, con una visita a trabajadores y residentes de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Finalmente, León XIV celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas y participará de la ceremonia de despedida en el Callao, desde donde partirá a las 13:45 rumbo a Roma.

Así, Perú será el siguiente destino del viaje apostólico de León XIV por Sudamérica, con una agenda que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades pastorales en diferentes regiones del país.