El papa León XIV se despidió de Perú con una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, donde dejó un mensaje centrado en la atención a los sectores más vulnerables. Durante su homilía, recordó que “los únicos que no pueden esperar son los pobres” y llamó a la Iglesia a no dejarlos al margen.

La celebración marcó el cierre de su visita apostólica de seis días por territorio peruano y de su primera gira por Latinoamérica. Una multitud de fieles se acercó al predio para participar del último encuentro público del pontífice antes de su regreso a Roma.

El mensaje sobre los más vulnerables

En su homilía, León XIV tomó como referencia la vida de santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, para destacar su compromiso con las personas más necesitadas. El Papa recordó que el religioso se ocupó especialmente de los últimos y que destinaba gran parte de sus recursos a ayudar a los pobres y a fundar hospitales para indígenas.

“Los únicos que no pueden esperar son los pobres”, expresó el pontífice durante la celebración. Además, sostuvo que la Iglesia debe incluirlos en sus proyectos y debates, y tenerlos presentes en la búsqueda de la verdad.

El mensaje también estuvo atravesado por un llamado a construir relaciones basadas en la solidaridad y el servicio. León XIV invitó a los fieles a abrirse a los demás, acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles y actuar con bondad.

El cierre de la visita apostólica

La misa en Las Palmas fue la última actividad multitudinaria de la estadía del Papa en Perú, país donde desarrolló parte importante de su trayectoria pastoral. Durante los seis días de visita recorrió distintas ciudades y mantuvo encuentros con comunidades religiosas y fieles.

Al despedirse, León XIV expresó su agradecimiento por el recibimiento y el afecto de los peruanos. “Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”, afirmó, al asegurar que llevaría consigo a quienes lo acompañaron durante su recorrido.