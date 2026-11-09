León XIV pondrá el foco en el trabajo y la dignidad laboral durante su visita a la UCA

Volanta: Trabajo

Bajada: El Papa se reunirá este lunes con representantes de sindicatos, empresas y organizaciones sociales. El encuentro buscará poner en diálogo a distintos sectores sobre la realidad laboral argentina.

Uno de los encuentros centrales de la agenda del papa León XIV para este lunes estará dedicado al mundo del trabajo. A las 16.10, el Pontífice llegará a la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, para reunirse con representantes de distintos sectores vinculados a la actividad laboral y social.

La convocatoria tiene un significado particular dentro de la visita apostólica: el trabajo aparece como una dimensión central de la dignidad humana y de la construcción de una sociedad más justa. Por eso, el encuentro reunirá a empresarios, representantes sindicales, movimientos sociales y sectores esenciales como la salud y la educación.

La actividad es organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, mientras que la UCA pondrá a disposición sus instalaciones para recibir al Santo Padre. La convocatoria apunta a generar un espacio de intercambio entre actores que suelen tener posiciones e intereses diferentes, pero que comparten su participación en la realidad laboral del país.

El encuentro también se inscribe en una preocupación más amplia de la Iglesia por las condiciones de empleo, la desigualdad, la inclusión y las oportunidades para quienes buscan incorporarse al mundo laboral.

La elección de la universidad como sede aporta otra dimensión. La UCA es una institución académica vinculada a la Iglesia y el encuentro se realizará en su Campus Papa Francisco, en un espacio destinado a recibir a representantes de distintos sectores sociales.

La expectativa está puesta en el mensaje que León XIV pueda ofrecer sobre la dignidad del trabajo y la responsabilidad de quienes participan en la economía. Su visita buscará que el diálogo no quede solamente en una reunión institucional, sino que pueda traducirse en compromisos concretos para la sociedad argentina.