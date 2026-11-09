El coro del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina. Los integrantes entonaron “Alma Misionera” y el Pontífice acompañó la interpretación con su voz.

La escena quedó registrada en un video que se difundió en redes sociales y mostró al Papa compartiendo la canción junto a los presentes. El encuentro tuvo lugar durante una de las actividades de su segundo día de visita al país.

Una visita centrada en las personas con discapacidad

La llegada de León XIV al Cottolengo, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown, estuvo dedicada a las personas con discapacidad, sus familias, trabajadores, religiosos y voluntarios. A su arribo, el Pontífice fue recibido por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y por los asistentes que lo saludaron con el mensaje: “Papa León, esta es tu casa”.

Durante su discurso, definió al Cottolengo como una “comunidad fraterna de puertas abiertas” y recordó el origen de la obra impulsada por san Luis Orione. También agradeció los testimonios y la música que acompañaron el encuentro.

El mensaje de León XIV sobre la inclusión

El Papa sostuvo que “sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, al referirse a las personas con discapacidad. Además, afirmó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”.

En su mensaje, cuestionó a las sociedades orientadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física. Frente a ese escenario, pidió fortalecer los espacios de cuidado, integración y amistad fraterna para quienes requieren mayor asistencia.

La historia de “Alma Misionera”

La canción interpretada por el coro es una composición católica creada en 1993 por el entonces seminarista mexicano Enrique García Vélez. También conocida como la “Canción del misionero”, plantea una oración de disponibilidad y servicio hacia quienes necesitan esperanza y acompañamiento.

Su estribillo, “Señor, tengo alma misionera”, la convirtió en una pieza habitual de misas, peregrinaciones y actividades de pastoral juvenil. Durante la visita de León XIV a la Argentina, volvió a sonar en un encuentro que tuvo como protagonistas a los residentes del Cottolengo y al coro de la institución.