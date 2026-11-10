León XIV sorprendió con un acercamiento a quienes lo recibieron en Córdoba

El papa León XIV tuvo un primer contacto cercano con la gente que se acercó al aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella para recibirlo. En medio de la expectativa por su llegada a Córdoba, el Pontífice protagonizó un momento de proximidad con los presentes, antes de continuar con las actividades previstas para su visita a la provincia.

La recepción en el aeropuerto fue uno de los primeros momentos de contacto de León XIV con la comunidad cordobesa durante esta tercera jornada de su visita apostólica a la Argentina.

La escena se produjo en el marco de una recepción que reunió a autoridades provinciales y municipales, estudiantes de escuelas cordobesas y representantes de organizaciones sociales. Entre los participantes estuvieron alumnos de establecimientos de alta montaña y de la capital provincial, además de delegaciones vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad.

La bienvenida también tuvo un componente musical, con la participación del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli. Los niños cordobeses, además, tenían preparado un obsequio de hierbas aromáticas de Traslasierra para el Pontífice.

Una visita marcada por el contacto con los fieles

La cercanía con la gente será uno de los aspectos centrales de la jornada cordobesa. Después de la misa en FAdeA, León XIV tiene previsto recorrer parte del centro de la ciudad en el papamóvil, para que los peregrinos puedan verlo y saludarlo. También está programado un saludo desde el balcón del Arzobispado, en un lugar que remite a la visita de Juan Pablo II en 1987.