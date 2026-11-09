León XIV visita el Cottolengo de Claypole y se reunirá con personas con discapacidad

El pontífice llegará alrededor de las 9.15 al establecimiento ubicado en avenida Lacaze 3963, donde viven más de 400 personas con discapacidad que reciben atención y acompañamiento integral. La visita marcará el inicio de las actividades de su segunda jornada en el país.

El recorrido incluirá un tramo en el papamóvil por las instalaciones del predio y un encuentro cercano con quienes viven y trabajan en la institución. También está previsto que León XIV visite la capilla donde se conserva el corazón de san Luis Orione, fundador de la congregación religiosa que sostiene la obra. Allí realizará un breve saludo, en una actividad que tendrá un carácter íntimo y estará destinada principalmente a los residentes y al personal.

La jornada también contempla testimonios de dos personas con discapacidad que viven en el Cottolengo. Sus historias permitirán mostrar el trabajo cotidiano de acompañamiento, asistencia y recuperación de los vínculos que desarrolla la institución.

Una visita con un mensaje sobre la dignidad humana

La llegada de León XIV representa una oportunidad para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y las instituciones que trabajan en su cuidado. El Cottolengo funciona como una comunidad en la que conviven personas con diferentes necesidades de asistencia, muchas de ellas sin redes familiares que puedan garantizarles atención permanente.

En ese sentido, la visita adquiere una dimensión que trasciende el encuentro religioso. La institución busca instalar una reflexión sobre el lugar que ocupan las personas en situación de mayor fragilidad dentro de la sociedad y sobre la responsabilidad colectiva de garantizarles condiciones de vida dignas.

En la previa, Vatican News destacó que el establecimiento representa una experiencia de acogida, respeto y acompañamiento. También recuperó una reflexión del hermano Jorge, integrante de la comunidad, sobre la necesidad de construir una sociedad capaz de reconocer la dignidad de cada persona, independientemente de sus condiciones físicas o intelectuales.

Las dificultades económicas del Cottolengo

La visita papal también pondrá atención sobre las dificultades que atraviesa la institución para sostener sus prestaciones. Sus responsables advirtieron sobre la reducción de los recursos públicos y las complicaciones para garantizar insumos indispensables para la atención de los residentes.

Entre las necesidades mencionadas se encuentran medicamentos, pañales, materiales de curación y alimentos. La situación representa un desafío para un establecimiento que requiere asistencia permanente y atención especializada para una población de más de 400 personas.

Por eso, desde la institución esperan que la presencia del Papa contribuya a darle mayor visibilidad a su realidad y a las necesidades de quienes viven allí.

La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione tendrá así un significado particular dentro del recorrido de León XIV por Argentina: poner en primer plano a quienes necesitan mayores cuidados y recordar que la dignidad humana no depende de la autonomía, la productividad ni las condiciones de salud de cada persona.