Después de cumplir una intensa agenda en Buenos Aires durante su primera visita a la Argentina, el papa León XIV llegará a Córdoba este martes 10 de noviembre para continuar con sus actividades en el país. El Pontífice trasladará su agenda a Córdoba, donde está prevista una misa en el predio de FAdeA, un recorrido en Papamóvil por distintos puntos de la ciudad y un encuentro pastoral en la Catedral.

El cronograma de la visita papal a Córdoba

Las actividades comenzarán este martes 10 de noviembre, León XIV arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Una hora después, a las 10, presidirá la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

El recorrido en Papamóvil por la ciudad

Después de la misa, el Papa realizará un recorrido por el predio de FAdeA y luego se trasladará en un vehículo cerrado hasta avenida Colón y Santa Fe. Desde allí, cerca de las 11:45, comenzará el tramo en Papamóvil por avenida Colón, continuará por General Paz y Vélez Sarsfield, y seguirá por Hipólito Yrigoyen hasta el Arzobispado.

Alrededor de las 12:30, León XIV saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen. El público podrá ubicarse en el sector habilitado entre Obispo Trejo y Plaza España, donde también habrá pantallas para seguir la misa y el recorrido papal.

Encuentro pastoral en la Catedral y regreso a Buenos Aires

A las 15:15 está previsto un encuentro pastoral en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales. El público podrá acompañar desde la Plaza San Martín, sin necesidad de inscripción y detrás del vallado dispuesto para la actividad.

Una vez finalizado el encuentro, el Pontífice se trasladará al aeropuerto en un vehículo cerrado y partirá rumbo a Buenos Aires a las 16:55. Su llegada a Aeroparque está prevista para las 18:10, mientras que a las 20:15 participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Recomendaciones para quienes quieran participar

Las autoridades recomendaron elegir con anticipación un solo punto para seguir la visita, debido a la gran concurrencia y a las dificultades para trasladarse entre los distintos sectores. También aconsejaron llegar con tiempo, llevar agua, ropa cómoda, protector solar, repelente y documentación personal.

La agenda del Papa en Córdoba