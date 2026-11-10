El papa León XIV visitará este miércoles 11 de noviembre la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, para reunirse con unos 70 presos que permanecen alojados en el establecimiento antes de su cierre definitivo. El encuentro comenzará a las 8 y tendrá como protagonistas a los internos, quienes compartirán sus historias de vida y entregarán obsequios elaborados por ellos mismos.

La visita del Papa a Devoto marcará el inicio de su última jornada en Argentina, después de recorrer Buenos Aires y Córdoba. La reunión se desarrollará en el gimnasio del penal, especialmente acondicionado para recibir al Pontífice, y contará con la participación de autoridades penitenciarias y representantes de la Pastoral Carcelaria.

A diferencia de otras ceremonias papales en establecimientos penitenciarios, no se realizará el tradicional lavado de pies. En esta oportunidad, la actividad estará centrada en escuchar a quienes atraviesan la última etapa de sus condenas y participan de programas de reinserción social.

Los presos de Devoto prepararon regalos y testimonios

Uno de los momentos centrales será la presentación de tres historias personales vinculadas con la vida en prisión, la fe y las posibilidades de comenzar de nuevo.

Según informó Infobae, los testimonios fueron seleccionados con la intervención de la Pastoral Carcelaria. Los participantes contarán qué significó el acompañamiento religioso durante el encierro y cómo influyó en sus procesos personales.

La preparación del encuentro comenzó varios días antes. Los internos participaron de actividades de oración, reflexión y retiros espirituales coordinados por el equipo pastoral del establecimiento.

María Patricia Alonso, secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria argentina, explicó a Vatican News que algunos detenidos inicialmente dudaban de participar porque no se consideraban merecedores de encontrarse con el Papa.

«Muchos no se sentían dignos», recordó la representante al describir las primeras reacciones de los internos.

La mujer destacó que el trabajo previo buscó transmitir un mensaje de esperanza y dignidad, más allá de las circunstancias judiciales de cada persona.

La cárcel de Devoto se prepara para cerrar

El encuentro ocurrirá en un momento particular para el establecimiento, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. El Gobierno nacional avanza con su desocupación definitiva después de casi un siglo de funcionamiento.

Durante octubre, más de 1.400 presos fueron trasladados al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.

Según informó el Servicio Penitenciario Federal, el operativo permitió trasladar a más del 93% de la población que estaba alojada en Devoto.

Actualmente permanecen alrededor de 70 internos, algunos de los cuales fueron seleccionados para participar del encuentro con León XIV por su conducta y por encontrarse próximos a completar sus condenas.

El cierre de la cárcel de Devoto está previsto para fines de 2026, aunque la fecha definitiva dependerá de la finalización de los traslados.

Cómo será el último día del Papa en Argentina

El operativo comenzará con la llegada de León XIV al penal, donde será recibido por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

La funcionaria participará del saludo protocolar, pero no del encuentro privado con los presos. La ceremonia tendrá una duración aproximada de media hora.

Después de su paso por Devoto, el Pontífice se trasladará hacia la Basílica de Luján, donde celebrará una misa multitudinaria a las 10.

Posteriormente, está prevista una ceremonia de despedida a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 14, León XIV partirá hacia Lima, Perú, para continuar su gira sudamericana.

La visita a los presos será así uno de sus últimos encuentros en territorio argentino, antes de despedirse del país.