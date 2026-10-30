El papa León XIV protagonizó un hecho inédito en la historia moderna de la Iglesia católica al participar de las elecciones de Estados Unidos mientras se encuentra al frente del Vaticano. El pontífice envió su voto por correo a Chicago para los comicios legislativos de medio término, previstos para el próximo martes 3 de noviembre.

La confirmación llegó este viernes 30 de octubre a través de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que informó que Robert Francis Prevost ejerció su derecho como ciudadano estadounidense. De esta manera, se convirtió en el primer Papa del que se tiene registro que participa de una elección política durante su pontificado.

En el comunicado, el Vaticano explicó que León XIV votó siempre que tuvo la posibilidad de hacerlo, incluso durante los años en los que residió en Perú. También remarcó su postura sobre la participación democrática: “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”.

Un voto desde el Vaticano hacia Chicago

Prevost nació en Chicago en 1955 y conserva la ciudadanía estadounidense, además de la peruana y la vaticana. Aunque actualmente reside en Roma, continúa registrado como elector en el condado de Will, en Illinois, donde figura una dirección vinculada a su hermano John, en la localidad de New Lenox.

La solicitud para recibir la boleta electoral por correo había sido presentada el 3 de octubre. La información trascendió inicialmente a través del diario estadounidense Chicago Sun-Times y luego fue confirmada oficialmente por la Santa Sede.

El procedimiento le permitió participar sin trasladarse a Estados Unidos. La legislación de Illinois contempla el voto por correo para los ciudadanos registrados, incluso cuando se encuentran fuera del país.

Qué se elige en las elecciones de medio término

Los comicios del 3 de noviembre renovarán los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 de las 100 bancas del Senado estadounidense. Además, en 36 estados se elegirán gobernadores y habrá votaciones para distintos cargos locales y estatales.

En Illinois, donde está registrado el Papa, también se definirá la gobernación y un escaño del Senado que quedó vacante.

Las elecciones de medio término se realizan cada dos años, en la mitad del mandato presidencial, y son consideradas una instancia clave para determinar la composición del Congreso durante el período siguiente.

Un antecedente sin registros entre sus antecesores

La participación de León XIV marca una diferencia con sus predecesores. No existen registros conocidos de que Juan Pablo II, Benedicto XVI o Francisco hayan votado en elecciones de sus países mientras ejercían el pontificado.

El caso tiene una particularidad adicional porque Prevost es el primer Papa nacido en Estados Unidos y mantiene sus derechos electorales como ciudadano de ese país.

Los registros electorales difundidos por medios estadounidenses también indican que, antes de ser elegido pontífice en mayo de 2025, participó en distintas elecciones generales y primarias. Entre ellas figuran comicios generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, además de primarias tanto republicanas como demócratas.

Sin embargo, esos antecedentes no permiten conocer qué candidatos eligió ni cuál fue su voto en cada ocasión.