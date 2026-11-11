Ante la multitud congregada en el Monumento a los Españoles, la llegada del papa León XIV no solo estuvo marcada por los testimonios y la cercanía pastoral, sino también por una destacada muestra de talento y cultura argentina.

Con una puesta en escena dirigida por Fran Ruiz Barlett, la recepción y el desarrollo del encuentro combinaron percusión urbana, intervenciones humorísticas y reflexivas, danza clásica, literatura y grandes voces de la música nacional para agasajar al Sumo Pontífice.

Las actividades artísticas comenzaron apenas el Papa pisó el escenario, siendo recibido por la fuerza y el ritmo del grupo de percusión Choque Urbano.

Tras el momento de escucha e intercambio con los jóvenes, el comediante y streamer Luquita Rodríguez tuvo una breve y celebrada participación en la que reflexionó sobre el arte como un camino de encuentro con uno mismo y con Dios, dando paso al despliegue artístico principal.

El recorrido cultural continuó con una delicada presentación de ballet a cargo de Maia Roldán y la interpretación literaria del actor Alan Madanes, quien recitó fragmentos de la obra de Jorge Luis Borges.

El cierre musical estuvo a la altura de las circunstancias con las actuaciones de reconocidos referentes de la escena nacional: Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo aportaron sus voces para coronar una noche histórica de comunión entre la fe, la juventud y la identidad argentina.