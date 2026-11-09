El papa León XIV tiene una faceta que va más allá de sus actividades religiosas: es un apasionado del deporte y, especialmente, del tenis. Antes de asumir como máximo referente de la Iglesia Católica, Robert Francis Prevost encontraba en la actividad física un espacio para despejarse y mantener una rutina. Ahora, en medio de su histórica visita a la Argentina, volvió a conocerse su deseo de regresar a las pistas.

“Me considero un tenista aficionado”, había contado en una entrevista con la Orden Agustiniana. En esa oportunidad, también reconoció que sus nuevas responsabilidades le habían quitado tiempo para practicar y expresó sus ganas de volver a jugar: “Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”.

Su vínculo con el deporte viene desde la infancia. Nacido en Chicago, Estados Unidos, Prevost jugó béisbol, anduvo en bicicleta con sus hermanos y practicó fútbol americano durante su etapa escolar. Años después, durante su misión en Perú, también participó de partidos de fútbol junto a sacerdotes y seminaristas.

El tenis, sin embargo, se convirtió en una de sus actividades preferidas. Durante su paso por Roma, cuando era cardenal, solía jugar en la Curia Generalicia de la Orden de San Agustín y también frecuentaba el gimnasio. Incluso durante sus estadías en Castel Gandolfo mantuvo la práctica del tenis y la natación como una manera de desconectarse de sus obligaciones.

El encuentro de León XIV con Jannik Sinner

La pasión del Pontífice por el tenis tuvo uno de sus momentos más curiosos cuando recibió en el Vaticano al italiano Jannik Sinner, uno de los principales referentes del circuito mundial. El deportista llegó acompañado por Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis, y le entregó al Papa réplicas de los trofeos de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup.

Durante el encuentro, Sinner le propuso jugar un rato. León XIV respondió con humor: “Mejor aquí no, porque todo se rompe”. El intercambio dejó una postal distendida entre el líder de la Iglesia y una de las figuras más importantes del deporte.

¿De qué equipo de fútbol es hincha el Papa?

A diferencia de su antecesor, Francisco, reconocido simpatizante de San Lorenzo, León XIV no tuvo una identificación futbolística tan clara. Durante los años que vivió en Perú, surgieron versiones que lo relacionaron con Juan Aurich, equipo de la ciudad de Chiclayo, donde fue obispo, y con Alianza Lima, uno de los clubes más populares del país.

También apareció en las especulaciones el Chicago Fire, por su ciudad natal. Sin embargo, el propio Prevost dejó una pista futbolera durante su viaje a España, cuando bromeó con que “el Papa es de todos los equipos” y que Prevost era del Real Madrid.

Más allá de las camisetas y las simpatías, León XIV también expresó públicamente su mirada sobre el deporte. Durante el Jubileo del Deporte de 2025 destacó su capacidad para reunir a personas de distintos orígenes y generar vínculos. Una actividad que, para él, no solo beneficia al cuerpo, sino que también puede aportar al espíritu.