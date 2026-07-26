La 10º edición de la Maratón Internacional de San Juan coronó este domingo 26 de julio a dos atletas foráneos en su prueba principal. El chubutense Martín León, de Esquel, y la santafesina María Emilia Antille fueron los grandes ganadores de los 42 kilómetros, en una jornada que convocó a miles de corredores y consolidó a la competencia como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.

María Emilia Antille, desde Santa Fe. FOTO: Gentileza

León cruzó la meta frente al Centro Cívico con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 38 segundos, mientras que Antille completó el recorrido en 2 horas, 58 minutos y 17 segundos, imponiéndose en la clasificación femenina.

Un recorrido que volvió a desafiar a los atletas

La prueba principal comenzó pasadas las 9 de la mañana en el embarcadero del Dique Punta Negra, desde donde los participantes emprendieron el tradicional recorrido descendente hacia la ciudad de San Juan.

Como ya es habitual, la competencia presentó distintas distancias para corredores de todos los niveles. Los atletas de los 21 kilómetros partieron desde el Camping de Rivadavia, mientras que los 10K tuvieron su largada sobre avenida Libertador, en el sector oeste de la ciudad. Finalmente, la prueba de 5 kilómetros reunió a los aficionados que buscaron completar el circuito más corto.

Miles de personas acompañaron el paso de los corredores a lo largo del recorrido, donde hubo puestos de hidratación, asistencia médica y un importante operativo de seguridad para garantizar el desarrollo de la competencia.

Dominio de atletas de otras provincias

Además del triunfo de León y Antille en la distancia reina, la mayoría de las categorías quedaron en manos de atletas de otras provincias.

En los 5K Masculino, el único triunfo sanjuanino fue para César Siares, quien completó el recorrido en apenas 16 minutos. En la rama femenina de esa distancia se impuso la mendocina Betina Montaña.

Los 10 kilómetros fueron ganados por Juan Fernández Sorbi entre los varones y por la riojana Gabriela Álamo entre las mujeres.

En tanto, la prueba de 21 kilómetros quedó para Álvaro Nocenti, de Santa Fe, en la categoría masculina, mientras que la bonaerense Mercedes Nosetti fue la vencedora entre las damas.

Una edición especial

Más allá de los resultados deportivos, la décima edición volvió a destacarse por la organización y el marco que ofreció la ciudad. El Centro Cívico se transformó en el punto de llegada de miles de corredores, familiares y espectadores, que acompañaron una jornada marcada por el deporte, la recreación y el turismo.

La largada desde el Dique Punta Negra, el recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia y la convocatoria de atletas de distintos puntos del país consolidaron una vez más a la Maratón Internacional de San Juan como una de las competencias de calle más importantes de la región.

Dato

La edición 2026 tuvo un marcado predominio de atletas de otras provincias. De las principales categorías disputadas, solo el sanjuanino César Siares logró quedarse con un primer puesto, al imponerse en la prueba masculina de 5 kilómetros. La organización ya comenzó a proyectar la undécima edición, prevista para 2027.

(Fotos: DIARIO HUARPE).

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María Emilia Antille, desde Santa Fe. FOTO: Gentileza