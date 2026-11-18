Las autoridades judiciales lograron identificar al hombre que protagonizó un violento accidente en el departamento Pocito y que permanece internado en grave estado. Se trata de Leonardo Emanuel Alvarez Cerezo, un joven argentino y soltero de 21 años de edad, quien circulaba sin acompañantes al momento del impacto ocurrido sobre la Ruta Nacional N.º 40 entre calle 8 y calle 9, generando una gran preocupación por su cuadro clínico.

De acuerdo con los datos oficiales aportados por la UFI Delitos Especiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 04:30 horas de este miércoles 18 de noviembre de 2026. Respecto a la mecánica del accidente, los investigadores detallaron que el conductor transitaba a bordo de una camioneta marca Toyota Hilux con sentido de circulación de sur a norte cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, embistió la división de hormigón que separa ambos carriles.

A raíz de la violencia del choque contra la estructura central de cemento, el vehículo perdió por completo la estabilidad, volcó de manera brusca y terminó cruzándose hacia el carril contrario. En la escena del hecho, los efectivos policiales recabaron los testimonios de distintas personas que venían circulando en ese preciso instante, quienes confirmaron que el episodio ocurrió sin la intervención de terceras personas.

Tras el llamado de alerta, una ambulancia de emergencias médicas acudió rápidamente al sector para brindar los primeros auxilios y trasladar de urgencia al herido hacia la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde quedó alojado en grave estado. Las actuaciones legales quedaron en manos de los efectivos de la Comisaría 7 del departamento Pocito, con la intervención directa del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Facundo Romero.