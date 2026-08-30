Leonardo Balerdi tiene nuevo equipo. La Roma presentó oficialmente este domingo al defensor argentino como refuerzo para la temporada y sumó así otro integrante de la Selección Argentina a un plantel que tendrá una marcada presencia albiceleste.

El marcador central de 27 años llega procedente del Olympique de Marsella mediante un préstamo con opción de compra. Según informó la prensa italiana, la cláusula para adquirir definitivamente su pase está fijada en 16 millones de euros y puede transformarse en obligatoria si se cumplen determinados objetivos deportivos.

Balerdi ya posó con los colores de la Loba y utilizará la camiseta número 26 durante su nueva etapa en el fútbol italiano.

La llegada a Roma representa un nuevo desafío en la carrera del defensor surgido de Boca. Tras dar sus primeros pasos como profesional en el Xeneize, emigró al Borussia Dortmund de Alemania y posteriormente recaló en Olympique de Marsella.

En Francia logró consolidarse hasta convertirse en una pieza fundamental del equipo y llevar la cinta de capitán. Durante su última temporada disputó 36 encuentros y convirtió un gol.

Una Roma con fuerte presencia argentina

Con la incorporación de Balerdi, el equipo dirigido por Gian Piero Gasperini tendrá cinco futbolistas argentinos en su plantel.

El defensor se suma a Paulo Dybala, Matías Soulé, Nahuel Molina y Santiago Castro. Estos dos últimos también llegaron al club durante el actual mercado de pases.

Además, Balerdi tendrá la posibilidad de disputar la Champions League con la Roma, que regresará a la máxima competencia europea después de varios años.

El argentino acumula 11 partidos con la Selección Argentina y había sido considerado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026. Sin embargo, una lesión en el sóleo de la pierna derecha terminó marginándolo de la competencia.

Ahora, recuperado y con nuevo equipo, Balerdi afrontará su primera experiencia en la Serie A y buscará ganarse rápidamente un lugar en la defensa de Gasperini.